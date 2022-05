"Tra quanto verrà venduta l'Inter": la profezia davanti a Marotta (che non smentisce)

26 maggio 2022 a

L’Inter e il futuro. Dopo Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ma con lo Scudetto finito dall’altra sponda del Naviglio, quella rossonera, è ora di pensare a mercato estivo e alla stagione che verrà. Il futuro del club di Zhang è sempre al centro dell’attenzione, date le note difficoltà economiche di scorsa stagione. Nonostante tutto, però, grazie anche alla bravura dell’a.d. Beppe Marotta, la squadra è riuscita a rimanere competitiva nonostante gli addii di Hakimi e Lukaku, portando in bacheca altri due trofei — che hanno fatto seguito allo Scudetto della scorsa stagione — e rompendo un digiuno che durava da più di 10 anni.

Nonostante le voci che vi abbiamo dato, riguardanti un fondo che avrebbe fatto un'offerta importante per l'acquisizione della maggioranza delle quote del club di viale della Liberazione, il presidente Steven Zhang, in un'intervista concessa ai canali ufficiali del club, dopo il summit di mercato tenutosi pochi giorni dopo la chiusura della stagione, ha ribadito la volontà di tenere la società e di voler confermare la rosa per renderla competitiva e tra le protagoniste nella prossima A. Intanto, sulla vicenda si è espresso il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, ospite dell'evento organizzato dal quotidiano napoletano Il Mattino sui 130 anni dalla fondazione. All’incontro erano presenti anche Marotta e il neo presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. Alla domanda all’a.d. nerazzurro sul futuro del club da qui a un anno, De Laurentiis si è intromesso dicendo: “Viene venduta”.

L'amministratore delegato dei nerazzurri non si è scomposto e non ha replicato direttamente, ma si è espresso così sulla situazione della sua squadra: "Il core-business è il gioco del calcio — ha detto — Progetto iniziato quattro anni fa, che deve proseguire nella ricerca della sostenibilità. Ma il primo obiettivo è restare nelle quattro che vanno in Champions”. Per poi analizzare il tema sostenibilità: "Nel calcio è fondamentale — ha concluso — I tifosi vogliono vincere, è chiaro, pur rischiando di fallire, ma il dirigente della gestione deve essere molto equilibrato. Si deve anche capire che certi costi devono essere contenuti. Oggi abbiamo un costo del lavoro che ha dei limiti che sfiora il 70% del fatturato. Si devono ridurre i costi e poi valorizzare le risorse per incrementare il fatturato ma salvaguardando la competitività".

