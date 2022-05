Gp di Monaco, ecco la griglia di partenza. Il dettaglio: perché la Ferrari può dare una lezione alle "lattine"

28 maggio 2022 a

Incredibile Ferrari: prima fila tutta rossa nel Gp di Monaco. Charles Leclerc partirà davanti a tutti e in seconda posizione, subito dietro c'è il suo compgano di squadra Carlos Sainz. La Ferrari fa il bis come nel 2017 quando si prese la prima fila nel gp monegasco. In quell'occasione finì benissimo con Vettel arrivato primo alla bandiera scacchi davanti al compagno Kimi Raikkonen.

Adesso i tifosi della rossa sognano un'altra doppietta storica a Monte Carlo in gardo di rilanciare le ambizioni da Mondiale della Ferrari che deve fare i conti con la fuga in avanti di Max Verstappen. La Ferrari deve giocare bene la sua partita perché nel Principato le Red Bull non hanno una buona tradizione. Ad esempio Verstappen non riesce a reggere il passo di Perez. Il messicano infatti partirà in terza posizione e solo dietro, in quarta, c'è il campione del mondo Max Verstappen.

Intanto c'è da segnalare anche l'incidente dello stesso Sergio Perez che alla fine della sessione, nella curva che immette sul rettilineo del tunnel, ha sbandato verso sinistra colpendo le barriere. Sainz che arrivava da dietro è riuscito a evitarlo all'ultimo secondo: ha frenato ed è andato in testacoda colpendo Perez con la posteriore sinistra. Per fortuna nessun danno serio.

