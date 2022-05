Gp Monaco, Charles Leclerc: "Ma cosa avete fatto?", il pasticcio ai box della Ferrari

Ira funesta

Clamoroso errore nella gestione del Gp di Monaco. Gravissimo errore da parte del muretto Ferrari. Gli uomini del Cavallino infatti hanno richiamato contemporaneamente Sainz e Leclerc generando un'ondata di caos ai box. Il primo a entrare in pit lane è stato Carlos Sainz per montare le gomme slick al posto dei pneumatici da bagnato estremo. Ma una manciata di secondi dopo è arrivato Charles Leclerc.

Il monegasco non ha discusso l'ordine del muretto, ma quando gli hanno detto di restare fuori dal team radio era troppo tardi: Leclerc era già in pit lane. E questa sbavatura è costata cara: Sergio Perez è andato al comando davanti a Sainz con Verstappen in terza posizione e solo quarto Leclerc. Un errore che di certo compromette la gara di Monaco sul piano dei nervi con i due ferraristi costretti ad inseguire le due lattine che sono davanti.

A quanto pare quando Leclerc è entrato nel box avrebbe sussurrato al tema radio "Ma che cosa avete fatto?". Segno tangibile del nervosismo in pista dopo un avvio di gara molto molto travagliato. Ricordiamo infatti che il Gp è inizato con estremo ritardo e di fatto le condizioni meteo hanno rovinato la partenza. Leclerc ha cambiato le ruote con due giri di ritardo ripsetto a Perez. La doppia sosta di fatto ha rovinato la concentrazione di Leclerc che da un Gp da dominare si è ritrovato a dover dar vita a un inseguimento senza sosta.

