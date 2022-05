Beppe Marotta per la prima volta si sbilancia: "Speriamo possa giocare con noi"

31 maggio 2022 a

Paulo Dybala, che cosa fa: Roma o Inter? La grande curiosità sul futuro dell’argentino prende molti amanti del nostro calcio, mentre l’ex Juve deve decidere ancora il suo futuro, tanto da essersi preso del tempo. La squadra più accreditata, da rumors e voci di mercato, resta l’Inter, ma nelle scorse settimane si è parlato molto anche della Roma, che ha già fatto una proposta ufficiale alla ‘Joya’. I nerazzurri, però, hanno dalla loro l’a.d. Beppe Marotta, che ha ottimi rapporti con il giocatore ed è un suo estimatore.

Lo stesso che nel corso dell'evento ‘L'Amico Atletico’ di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano, lunedì 30 maggio, ha risposto così a chi gli ha fatto la domanda su Dybala.

Marotta su Dybala e Lukaku: “Non c’è fretta, ci lavoreremo su”

"Nello sport bisogna accettare bugie bianche, per cui in questo momento non lo so ma la speranza è che possa giocare con noi”. Ma intanto l’Inter fa sul serio anche per il ritorno di Romelu Lukaku, tanto da aver incontrato il suo avvocato, Sebastien Ledure, prima di parlare com il Chelsea. Il centravanti belga vuole tornare a Milano, ma bisognerà lavorarci su molto con il club londinese, che solo l’estate scorsa lo aveva acquistato dai nerazzurri: "Per Dybala e Lukaku da parte nostra non c'è nessuna ansia, non dobbiamo fare nulla in maniera frettolosa — ha detto ancora Marotta all’evento di Fondazione Cardinaletti Onlus — Qualcosa sicuramente abbiamo già fatto in anticipo, provando a giocare prima dei tempi. Ci vuole creatività e coraggio nel fare certe azioni. È chiaro che lo zoccolo duro della squadra resterà. Siamo l'Inter e in quanto tale vogliamo sempre raggiungere traguardi molto ambiziosi".

