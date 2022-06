Milan, terremoto-RedBird: a un passo dal primo colpo stratosferico, chi è il top player

01 giugno 2022 a

Ufficiale, al Milan inizia l'era RedBird: confermato l'accordo con Elliott e il closing avverrà entro il termine della settimana. Il nuovo presidente sarà Gerry Cardinale, che ha subito commentato: "Siamo impazienti di iniziare una partnership di lungo termine con il Club, il suo management e i milanisti di tutto il mondo per continuare a spingere il Milan sempre più in alto negli anni a venire".

E nel giorno dell'ufficialità, tiene subito banco il calciomercato. Già, perché abbiamo a che fare con una vera e propria bomba: Nicolò Zaniolo è vicino ai rossoneri. La notizia viene rilanciata a tutta prima pagina dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 1 giugno. Il Milan è piombato sull'esterno della Roma, classe 1999, su cui Paolo Maldini e Fredric Massara scommettono forte, certi del fatto che supererà le due ultime difficili stagioni condizionate dagli infortuni.

C'è già stata un'offerta presentata alla Roma, spiega la Rosea, ma i giallorossi hanno detto "no". L'offerta è arrivata tramite un intermediario: è filtrata l'ipotesi di inserire nell'affare il belga Alexis Saelemaekers come contropartita tecnica, oltre ovviamente a un conguaglio economico. Il Milan sarebbe disposto ad arrivare a 30 milioni di euro. La Roma, come detto, ha rifiutato questa prima offerta ma sarebbe disposta a trattare. Il punto è che mister José Mourinho ha bisogno di calciatori con caratteristiche diverse da quelle di Saelemaekers. Il dialogo, insomma, è avviato. Anche perché il contratto di Zaniolo con la Roma scadrà il 30 giugno 2024: insomma, in caso di mancato rinnovo nelle prossime settimane, i giallorossi rischiano di perderlo a zero tra due stagioni. Ragione per la quale l'affare col Milan viene dato come assolutamente possibile.

