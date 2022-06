Calciomercato, Andrea Belotti? La moglie sbrocca: "Continuate pure...", ecco dove finirà il Gallo

01 giugno 2022 a

Quello che sembra certo, è che Andrea Belotti lascerà il Torino alla scadenza del contratto fissata per il 30 giugno. Ma sulla nuova destinazione del quasi ex capitano granata, però, non ne siamo a conoscenza ancora. In questi giorni si è parlato di un interesse del Monza di Silvio Berlusconi, appena promosso in A questa domenica, ma ancora troppo presto per una decisione. Quello che è certo è che a 28 anni il Gallo è uno dei parametri zero più appetiti in circolazione: “Dovrebbe darci una risposta dopo la partita con la Roma – aveva detto il tecnico Juric – Nelle ultime settimane abbiamo fatto le cose giuste, proponendo anche cose buone, e lui deve decidere. Sarà in questi due giorni, poi il discorso è chiuso e non si andrà avanti".

Belotti, zero risposte e tanta delusione dei tifosi granata

Torino-Roma, l’ultima di campionato, si è giocata lo scorso 20 maggio, con vittoria netta dei giallorossi per 3-0. Ma la risposta di Belotti non è ancora arrivata, segno che il capitano ha voglia di cambiare aria. Per l'allenatore granata è finita lì, lui non è certo persona che prega qualcuno, lo stesso vale per il presidente Urbano Cairo dal punto di vista dell'offerta economica: quella è, e quella rimane, circa 3 milioni netti all’anno. Prendere o lasciare. Poi c’è la delusione dei tifosi granata, che si aspettavano presto un segnale dal giocatore più importante della squadra, ma che al momento non hanno ricevuto nulla, solo tanta incertezza. E col passare dei giorni sta crescendo il malumore di loro sui social, facendo capire a Belotti che il Torino non può mai essere la ruota di scorta di nessuno.

I messaggi e le risposte della moglie di Belotti

La rabbia dei sostenitori è arrivata persino al profilo Instagram della moglie dell'attaccante bergamasco, Giorgia Duro, che non se l'è tenuta e ha risposto con un paio di storie. "Se prima era solo una suggestione, adesso abbiamo la certezza: lo fate apposta a provocarci, ingrati", è solo uno dei messaggi ricevuti in privato dalla donna, che ha risposto così su una storia Instagram: "Ma davvero? È una delle mie migliori amiche, festeggio la sua gioia come ho sempre fatto”. Un altro recita: "Ma vattene, vai al Monza”. Con risposta di Duro sulla questione: "Altra cosa e poi chiudo questo capitolo — scrive la moglie di Belotti — Forse la gente si dimentica di chi è questo profilo. Qui si parla di me, di mia figlia, di frivolezze come skincare e consigli tra amiche/amici. Non lancio messaggi subliminali o frecciatine, chi ha imparato un po' a conoscermi sa che mai mi permetterei. Chi vuole rimanere è il benvenuto, altrimenti avete sbagliato profilo. Per il resto, continuate pure con insulti gratuiti. Per tutti gli altri messaggi d'affetto e amore, che certe volte sento di non meritare, invece non posso che ringraziare".

