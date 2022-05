Silvio Berlusconi, "se il Monza sale in Serie A...". Indiscreto dal mercato: un clamoroso bomber da Champions

29 maggio 2022 a

Un colpo "da Champions": Silvio Berlusconi sogna un regalo clamoroso al suo Monza in caso di promozione in Serie A. I brianzoli se la dovranno giocare a Pisa, dopo la vittoria per 2-1 in casa, ma il Cav e Adriano Galliani sono ovviamente già al lavoro per programmare la prossima stagione. Il leader di Forza Italia si è trovato costretto smentire le voci di una possibile cessione del club (con il ricavato, avrebbe acquistato una quota di minoranza del Milan, sussurravano i retroscena), chiarendo che testa e cuore sono tutti per il Monza, al di là della festa per lo scudetto rossonero di domenica scorsa.

Vuole fare la storia, Berlusconi. Per la prima promozione nella massima serie, spiega la Stampa, ha intenzione di portare a Monza un nazionale, campione d'Europa appena un anno fa, ex ex pallino proprio del Milan: si tratta di Andrea Belotti, il capitano in uscita, pare, dal Torino. Per il Gallo, scrive il quotidiano torinese ovviamente molto addentro alle cose granata, "il Monza riserverebbe un trattamento da big con un contratto ingombrante e una posizione centrale nel gruppo".

Diventerebbe lui, il bomber. l'uomo-immagine del nuovo miracolo berlusconiano, il pilastro su cui costruire una squadra in grado non solo di rimanere in Serie A, ma di farlo agevolmente e puntare, magari da subito, a qualche posizione più nobile in classifica. D'altronde, il progetto del Cav è stato fin da subito ambizioso: arrivare in Europa.

