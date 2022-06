Marco Materazzi: "Non vedo l'ora". Rivelato il grande colpo di mercato

02 giugno 2022 a

È bastato un commento di Marco Materazzi sotto un post di Paulo Dybala per scatenare il panico. “Non vedo l’ora”, ha scritto l’ex difensore nerazzurro, alimentando le voci che vogliono l’argentino prossimo a vestire la maglia dell’Inter. La situazione è ormai chiara da tempo: la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Dybala e l’Inter ne vuole approfittarlo per assicurarsi un grande giocatore a parametro zero.

L’operazione non è ancora stata definita, però tutto lascia pensare che si farà nelle prossime settimane. E adesso il commento di Materazzi ha scatenato ancora di più l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri, che interpretano quel “non vedo l’ora” come una conferma del fatto che Dybala firmerà davvero con l’Inter. Ovviamente l’ex difensore non sa nulla, non avendo ruoli nel club nerazzurro: ha soltanto espresso il suo desiderio da tifoso di vedere Paulo trasferirsi a Milano dopo aver concluso l’esperienza con la Juventus.

Il diretto interessato ha parlato anche del futuro dopo la Finalissima vinta per 3-0 dall’Argentina contro l’Italia. Tra l’altro Dybala ha segnato il terzo gol, un paio di minuti dopo essere entrato dalla panchina: “Sono abbastanza tranquillo, la gente che lavora con me si sta occupando di questo, io sono concentrato sulle partite della Nazionale. Se voglio rimanere in Italia? È un campionato che conosco, sono 10 anni che sono in quel paese ed è come se fossi italiano. Mi piacerebbe conoscere altri campionati, ma sto bene in Italia”.

