Scandalo Shakira-Gerard Piquè: il giocatore beccato con due ragazze, cosa ha fatto

Incredibile ma vero, una delle coppie più amate del panorama spagnolo sarebbe al capolinea. Si tratta della cantante colombiana Shakira e il calciatore del Barcellona Gerard Piquè. Secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero sull'orlo di una separazione definitiva. Il motivo? Tutta colpa di un presunto tradimento di lui che non sarebbe riuscito a nascondere alla moglie e, proprio a causa di questo, i due vivrebbero anche in case separate.

A sganciare la bomba è stata Shakira stessa al magazine spagnolo El Periodico. La coppia starebbero vivendo un momento di profonda crisi a causa di un tradimento inaspettato di Piquè. La conduttrice di un celebre podcast spagnolo, Laura Fa, ha spifferato alcuni dettagli al riguardo: "La cantante lo ha beccato con un’altra e stanno per separarsi". Stando alle affermazioni dell'esperta il calciatore avrebbe avuto una liaison con una bionda giovane hostess di eventi, della quale non si è ancora a conoscenza dell'identità.

La crisi, in realtà, andrebbe avanti ormai da diverso tempo e ci sarebbero anche numerosi indizi a supportare tale tesi. Primo fra tutti il fatto che la coppia non vivrebbe più sotto lo stesso tetto, già da settimane il calciatore vivrebbe infatti nel suo appartamento di quando era uno scapolo, nella zona di Muntaner. In aggiunta Piquè sarebbe stato avvistato a frequentare spesso i locali notturni più in di Barcellona in compagnia di alcuni colleghi e tante giovani ragazze. Le uscite però non lo vedevano accompagnato dalla moglie. Infine il calciatore è stato anche paparazzato sotto casa, quella dove viveva con la moglie e i figli, intento a citofonare. Forse Shakira gli ha tolto le chiavi di casa?

