Paulo Dybala, ecco il nome del suo erede: "A tutti i costi", il top-player in arrivo

Il gol all’Italia nella Finalissima, e le voci di mercato che insistenti lo prendono oramai da quando ha deciso di non rinnovare con la Juve. Paulo Dybala è al centro del duello Inter-Roma, che vogliono accaparrarselo. Ma alla fine sembra che la Joya sceglierà i nerazzurri, sempre stati favoriti. L’ex Palermo classe 1993 è stato richiesto da molte squadre — Newcastle, Borussia Dortmund e Siviglia — le cui offerte sono state tutte rispedite al mittente perché il giocatore non gradisce tali club né dal punto di vista sportivo né finanziario. Mentre l’a.d. Beppe Marotta, suo grande estimatore ai tempi della Juve, è pronto a offrirgli un triennale da sette milioni di euro con bonus compresi. Un accordo molto simile a quello proposto dai bianconeri.

La Juventus intanto ha deciso di farlo partire a zero, non rinnovandogli il contratto, e sta cercando il sostituto. Sarebbe, secondo radiomercato, Gabriel Martinelli, esterno classe 2001 di proprietà dell’Arsenal, l’obiettivo principale dei bianconeri. Intanto Paul Pogba è a un passo dal ritorno nel club della Vecchia Signora. Come riportato da Fantacalcio.it, infatti, mancano ormai solamente le firme dopo che nella giornata del primo giugno il Polpo ha salutato il Manchester United. L’accordo è stato raggiunto da tutte e due le parti e, dopo che saranno limati gli ultimissimi dettagli, si procederà con la firma, in programma nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le cifre dell’accordo, i bianconeri hanno offerto un quadriennale a 7,5 milioni di euro.

Intanto rinnova De Sciglio

E intanto, prima di Pogba, è arrivato il rinnovo in casa Juve di Mattia De Sciglio. Il difensore esterno classe 1992 ed ex Milan, infatti, è molto considerato da Max Allegri, che lo ha fatto esordire in rossonero e lo ha voluto con sé anche sotto la Mole. Arrivato in bianconero nel 2017, ha firmato l’estensione fino al 2025. A breve è atteso il comunicato da parte della società di Andrea Agnelli.

