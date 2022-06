Italia, dalla Lazio un siluro contro Roberto Mancini: "Il nostro staff...", gli azzurri nel caos più totale

04 giugno 2022 a

Come se non bastassero i guai della sua nazionale, ora contro Roberto Mancini piove anche la secca e dura smentita della Lazio. Ma procediamo con ordine. Il Ct azzurro, alla vigilia del match di questa sera contro la Germania, non aveva usato giri di parole nel far trapelare tutto il suo disappunto per il forfait di Mattia Zaccagni e Manuel Lazzari, che giovedì hanno lasciato il ritiro della Nazionale.

"Una sorpresa - ha affermato il Ct in conferenza stampa -. Hanno detto di avere dei problemi, li abbiamo mandati a casa. Mi hanno detto che dovevano andare...", ha tagliato corto lasciando intendere, benissimo, che cosa pensasse della vicenda. Lo scorso mercoledì, nell'umiliazione subita dagli azzurri contro l'Argentina, aveva giocato soltanto Lazzari, subentrando nella ripresa. Il giorno successivo, dopo il rientro in Italia, i due hanno lasciato il ritiro azzurro a Coverciano.

Ma come detto, ora, è scesa in campo la Lazio. E lo ha fatto con un comunicato pubblicato sul proprio sito personale. Comunicato che, come detto in premessa, di fatto va a smentire quanto sostenuto da Mancini. "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che i calciatori Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni, durante gli ultimi allenamenti effettuati con la Nazionale presso il Centro Tecnico di Coverciano, hanno avvertito riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti. Per tali motivi saranno sottoposti nei prossimi giorni a controlli clinici e ad eventuali esami strumentali", concludono. Chi sta mentendo? Cosa è successo?

