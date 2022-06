Italia fuori dai Mondiali? Tomori confessa: "Come sono stati umiliati negli spogliatoi Tonali e Florenzi"

04 giugno 2022 a

Fikayo Tomori è certamente uno dei migliori difensori ammirati nell’ultima stagione. Non a caso ha guidato la retroguardia del Milan campione d’Italia e lo ha fatto in maniera magistrale, rivelandosi uno degli indiscutibili valori aggiunti della squadra. Intervistato dal Guardian in occasione del suo ritorno nella nazionale inglese, Tomori ha svelato anche un simpatico aneddoto sulla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022.

Sandro Tonali e Alessandro Florenzi hanno infatti dovuto subire degli scherzi una volta rientrati a Milanello: “Dopo l’eliminazione dell’Italia c’erano Tonali e Florenzi e la gente portava la macedonia al campo di allenamento. I giornali dicevano: ‘Wow’. Ma la gente diceva: ‘Beh, abbiamo perso contro una macedonia’. È stato preso come uno scherzo, ma è stato strano. Non si aspettavano di perdere”. Insomma, anche al di fuori della nazionale italiana l’eliminazione ai playoff patita per mano della Macedonia, tra l’altro giocando in casa, è stato uno choc.

Nel corso dell’intervista Tomori ha poi parlato del dolcissimo finale di stagione: “Nessuno si aspettava che vincessimo, quindi quando lo abbiamo fatto è stato ancora più bello. Dimostrare che le persone si sbagliavano è stato dolce per tutti noi, sapevamo di potercela fare”. La ciliegina sulla torta è stata la convocazione dell’Inghilterra per le partite di Nations League: la terza sarà proprio contro l’Italia, chissà che non venga impiegato da titolare, sebbene finora Tomori abbia collezionato appena due presenze in nazionale, entrambe da subentrato.

