José Mourinho addio, "mossa a sorpresa per strapparlo alla Roma": ecco la "proposta indecente"

04 giugno 2022 a

a

a

José Mourinho ha Roma e la Roma ai suoi piedi. Non c’è alcun segnale che il rapporto possa interrompersi, eppure è difficile ignorare le sirene che suonano all’estero. Il Telegraph ha infatti lanciato un’indiscrezione piuttosto clamorosa: il Psg starebbe valutando di ingaggiare Mourinho come nuovo allenatore. Sarebbe una mossa a sorpresa, considerando che il portoghese ha appena vinto la Conference League e ha ancora due anni di contratto.

Zaniolo-Milan, ci siamo: clamorosa offerta rossonera, chi mettono sul piatto

Mou a Roma è il pilastro del progetto sportivo, ma sarebbe difficile resistere al Psg se l’interesse fosse reale e soprattutto dovesse sfociare in un’offerta. Il club parigino sta valutando attentamente le sue opzioni, dato che non sembra intenzionato a continuare con Mauricio Pochettino. Quest’ultimo attende che gli venga comunicata la decisione del Psg, che da tempo ha nel mirino Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid continua però a essere riluttante all’idea di allenare il Psg: il suo vero obiettivo sarebbe la panchina della Francia, che Didier Deschamps dovrebbe lasciare libera dopo i Mondiali di Qatar 2022.

Rafael Leao, una "proposta indecente" al fuoriclasse: panico al Milan, ecco dove può finire (subito)

Ma come si spiega il presunto e improvviso interessamento del Psg per Mourinho? Con Luis Campos, che è diventato il nuovo responsabile del mercato e ha lavorato con l’allenatore portoghese ai tempi del Real Madrid. Il Psg riconosce di aver bisogno di un cambio di cultura nel club: in questo senso Mou sarebbe una scelta allettante, dato che il suo record parla per lui.

Paulo Dybala, ecco il nome del suo erede: "A tutti i costi", il top-player in arrivo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.