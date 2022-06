Rafael Leao, una "proposta indecente" al fuoriclasse: panico al Milan, ecco dove può finire (subito)

03 giugno 2022 a

Milan-RedBird, è arrivato il tanto atteso signing (il closing entro settembre) e ora ci si può buttare sul mercato. “Mi aspetto che il club affronti questo mercato estivo con coraggio”, ha detto il presidente Paolo Scaroni dopo la cessione della società da Elliott al fondo statunitense guidato da Gerry Cardinale, che ha già incontrato Maldini e gli altri vertici a Casa Milan, confermando la volontà di tenerli tutti. Dopo aver trovato la quadra su tutto, la dirigenza potrà concentrarsi su acquisti e rinnovi. Di questi ultimi, al centro di tutto c’è Rafael Leao: il vero uomo della vittoria del 19esimo Scudetto, cercato dal Real Madrid ma per i rossoneri intoccabile.

Primo obiettivo: rinnovare Rafael Leao. Ma occhio a Real, Psg e United

Sul piatto del portoghese, scrive Il Giorno, sono stati messi 4,5 milioni di euro a stagione, valutati come insufficienti dall'agente dell'attaccante, Jorge Mendes (si parla di 6-7 milioni). Il club di via Aldo Rossi, inoltre, punta a inserire nel nuovo contratto una clausola rescissoria più alta rispetto a quella attuale, passando da 150 a 250 milioni: il contratto del classe 1999 scade nel 2024 e, Blancos a parte, l'interesse è arrivato anche da Psg e Manchester City. Intanto giovedì 2 giugno il grande talento lusitano è stato titolare nel match che il suo Portogallo ha pareggiato 1-1 in Nations a Siviglia contro la Spagna, quest'ultima in gol con Morata al 25' e poi raggiunta all'81 da Horta, subentrato proprio a Leao dieci minuti prima.

Voglia di Zaniolo, trattativa per Botman si complica

Per quanto riguarda gli acquisti, scrive ancora Il Giorno, si continua a fare sul serio per Nicolò Zaniolo, la cui prima offerta del Diavolo è stata rispedita al mittente dalla Roma, ovvero 25 milioni più il cartellino di Alexis Saelemaekers. Per sostituire Franck Kessie, al Barcellona dalla prossima stagione, si accelera per Renato Sanches, con la trattativa per strapparlo al Lille che è già ben avviata, mentre è più in salita la strada che porta a Sven Botman: la proposta presentata dal Newcastle è maggiore di quella dei milanesi e per questo la dirigenza ha deciso di virare su Bremer del Torino, già oggetto dei desideri dei cugini nerazzurri, offrendo ai granata alcune contropartite tecniche gradite, come per esempio Pobega.

Interessano anche De Ketelaere e Noa Lang

Gli altri nomi sono quelli di Charles De Ketelaere e Noa Lang del Bruges — il secondo vale 20-22 milioni di euro, il primo quasi il doppio — ma per esaudire i desideri sarà necessario sacrificare delle pedine e tra queste è compreso anche Ante Rebic: il classe 1993 è sempre stato considerato un imprescindibile da Pioli che lo ha utilizzato tanto nel ruolo di esterno sinistro d'attacco del suo 4-2-3-1 (sua posizione naturale), quanto in quello di centravanti in alternativa a Giroud e Ibra. Il croato, giunto al Milan nell'estate del 2019, oggi ha una quotazione interessante anche a livello europeo: è dunque possibile che il club sacrifichi il numero 12 per poter poi acquistare un altro attaccante centrale, oltre a Divock Origi.

