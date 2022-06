Juventus, i tifosi sognano: "Lui insieme a Vlahovic", ecco il secondo nome di un attacco stellare

05 giugno 2022 a

Estate, il regno del calciomercato. E ovviamente alla corsa agli acquisti partecipa anche la Juventus. E i piani sono di assoluto livello. Secondo SportMediaset, infatti, i bianconeri sono a caccia di un rinforzo per l'attacco, dell'uomo insomma da mettere al fianco (o dietro) a Dusan Vlahovic, considerata anche la partenza certa di Paulo Dybala e quella probabile di Alvaro Morata.

E così ecco che in cima alla lista della Juventus ci sarebbe Giovanni Simeone, l'argentino che ha appena chiuso un'altra ottima stagione con l'Hellas Verona. Simeone ha tutte le carte in regola per fare il vice di Vlahovic, che per certo non può reggere da solo il peso dell'attacco bianconero per tutta la stagione.

Classe 1995, Simeone viene valutato circa 15 milioni di euro, una cifra abbordabile e di molto inferiore rispetto ai 35 milioni di euro necessari per il riscatto di Morata dall'Atletico Madrid (cifra su cui la Juventus potrebbe ottenere anche un piccolo sconto). Oltre a Simeone, gli altri nomi sul taccuino sarebbero quelli di Luis Muriel, Marko Arnautovic e infine Arek Milik.

