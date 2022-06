Gol di Muntari, Giaccherini: "Capita", la frase che riapre l'inferno dieci anni dopo

07 giugno 2022 a

Una frase riaccende le polemiche. Sono passati 10 anni da quel "gol di Muntari" annullato in Milan-Juventus e diventato il simbolo della line tecnology che adesso viene usata per definire l'esatta posizione della palla sulla linea di porta. Ma a quanto pare le ferite di quella partita non sono ancora sanate. E lo testimonia bene quanto detto da Emanuele Giaccherini, ora commentatore Dazn, e al tempo del big match giocatore della Juventus.

La sua posizione su quell'episodio è molto chiara: "Durante la partita ci furono diverse sviste, con un episodio lampante a nostro vantaggio in occasione del gol non convalidato a Muntari". Poi arriva la stoccata che di certo farà infuriare i tifosi del Milan: "Ma sono errori che capitano a tutti – prosegue Giaccherini – anche i giocatori a volte sbagliano a porta vuota. Quel campionato, in ogni caso, prese la nostra direzione per un discorso di continuità di risultati, fame e voglia di vincere".

Insomma Giaccherini rivendica il risultato di quel big match che avrebbe potuto decidere lo scudetto e difende l'arbitro Tagliavento e il suo assistente, Roberto Romagnoli. Parole chiare che però hanno riacceso lo scontro tra bianconeri e rossoneri sui social. Il gol di Muntari è diventato celebre nel racconto pallonaro tanto quanto lo scontro tra Iuliano e Ronaldo al Delle Alpi nel 1997. In quel caso a dar fiato alle polemiche furono Inter e Juventus e a distanza di 25 anni anche quell'episodio non ha ancora spento i veleni tra le due tifoserie.

