Qatar 2022, c'è la data definitiva: ecco quando sapremo se l'Italia andrà ai mondiali

Adesso c'è una data. Una data in cui sapremo quando e se l'Italia andrà ai mondiali. Il caso Castillo che sta investendo in pieno l'Ecuador con l'accusa di aver schierato un giocatore colombiano in rosa, potrebbe giungere all'epilogo con il verdetto della Fifa sull'eventuale esclusione della nazionale sudamericana dal mondiale di Qatar 2022 e l'eventuale ripescaggio di una selezione del Sud America oppure per ragioni di ranking con il ripescaggio dell'Italia. A quanto pare venerdì prossimo potrebbe arrivare il verdetto della Fifa. Sul fronte sudamericano in pole position c'è il Cile, ma l'Italia spera ancora in un miracolo. Dunque venerdì scatta l'ora x per il nostro Mondiale.

Le speranze, come è noto, sono pari a zero, ma una decisione a sorpresa della Fifa potrebbe ribaltare tutto. E a segnalare qualche dettaglio che può favorire la nostra Nazionale è stato l'ex moviolista di Mediaset, Maurizio Pistocchi che senza usare giri di parole ha affermato: "La commissione investigativa della federazione ecuadoriana di calcio ha riconosciuto che Byron Castillo è nato in Colombia.

Adesso l’Ecuador rischia di brutto di essere escluso da Qatar2022 , chi prenderà il suo posto?". Insomma siamo davvero davanti a un miracolo che può cambiare la storia della Nazionale. Intanto gli azzurri hanno ritrovato la vittoria in Nations League battendo l'Ungheria per 2-1. Presenti sugli spalti anche il presidente ungherse Viktor Orban.

