Silvio Berlusconi, "patto con l'Inter". Voci clamorose: così il Monza pagherà il calciomercato dell'Inter

Fa sul serio il Monza, appena arrivato in Serie A per la prima volta in 150 anni di storia, dopo la promozione ai playoff nella finale vinta contro il Pisa. E sia Adriano Galliani che Silvio Berlusconi fanno sul serio per allestire una squadra all’altezza. In arrivo dall’Inter l’attaccante classe 1999, Andrea Pinamonti, che ha appena chiuso la stagione con l’Empoli con 13 gol realizzati. Sul tavolo della trattativa un'offerta da 19 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo e per superare di slancio la concorrenza in Italia e in Europa. Sembra così superata la concorrenza della Fiorentina, che aveva tentato il colpo.

Inter-Monza, alleanza da 30 milioni di euro - Un vecchio presidente rossonero che aiuta i rivali di sempre. Quella tra Berlusconi e l’Inter potrebbe essere un’alleanza da 30 milioni di euro. Il club brianzolo, che riscatterà Di Gregorio per 4 milioni, vuole instaurare una partnership con i nerazzurri, tanto che, scrive Tuttosport, sono partiti i primi dialoghi con Marotta. La volontà del Monza è di tenere anche Pirola, sul quale i biancorossi hanno un diritto di riscatto con l’Inter, che ha il controriscatto. Se ne discuterà a lungo.

Si cercano Sensi, Romagnoli ed El Sharaawy - E non finisce qui. Se Pinamonti è un talento giovane ma dal sicuro rendimento, Galliani vorrebbe aggiungere giocatori di qualità come Stefano Sensi (nella seconda metà di stagione alla Samp), Antonio Candreva (compagno di Sensi a Genova), Alessio Romagnoli in difesa, quasi in scadenza col Milan (ma forte è la possibilità che torni alla Lazio). Per l’attacco si pensa a El Shaarawy, anche se al momento sono solo suggestioni.

