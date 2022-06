Monza, Silvio Berlusconi scatenato: non solo Andrea Belotti, "doppio colpo clamoroso". Il nome

G. Dec. 02 giugno 2022 a

a

a

Alla scadenza del suo contratto (30 giugno), Paul Pogba non sarà più un giocatore del Manchester United. Sono gli stessi Red Devils ad annunciare che l'accordo col 29enne centrocampista francese non sarà rinnovato. Si tratta del secondo addio di Pogba: arrivato all'Old Trafford a 16 anni, nel 2012 è passato alla Juventus per poi tornare nel 2016, contribuendo alla conquista di una Coppa di Lega e una Europa League sotto la guida di Mourinho.

Milan, colpo al cuore dei tifosi: "Pronti a sacrificarlo", chi sta per lasciare il rossonero

Nel 2018 la Coppa del Mondo vinta con la Francia, ora - dopo oltre 200 presenze e una serie di problemi fisici che lo hanno condizionato nell'ultima stagione - la nuova separazione dallo United. Sudi luI c'è da tempo la Juventus. L'obiettivo dei bianconeri è di costruire una squadra vincente da regalare ad Allegri, dopo la delusione quest' anno in Champions e il 4° posto in Champions. Nei prossimi giorni è previsto il secondo incontro tra il suo entourage e la Juventus.

Pogba non è l'unico campione nel mirino dei bianconeri. La Juve cerca anche un esterno d'attacco e da tempo sta trattando con Angel Di Maria che nel frattempo ha confermato il suo addio alla nazionale argentina: «Dopo il Mondiale dirò addio alla Seleccion, è arrivato il momento. Ci sono tanti ragazzi che stanno migliorando e piano piano dimostreranno di essere all'altezza di questa maglia. Ho ottenuto quello che volevo, sarebbe egoista da parte mia continuare dopo aver conquistato quello che mi ero prefissato», ha spiegato il 34enne esterno d'attacco nel mirino della Juve. Per lui, svincolatosi dal Psg, sarebbe pronto un biennale da circa sette milioni di euro (più bonus) a stagione. Con questa proposta la società bianconera godrebbe anche dei vantaggi legati al «Decreto Crescita».

Milan, non solo Zaniolo: il nome del secondo fuoriclasse pronto a firmare, è tsunami rossonero

Manca ancora un mese (1 luglio) all'apertura del calciomercato, ma le squadre di Serie A si sono mosse già per tempo. Oltre alla Juve c'è la la Lazio che vuole Denis Suarez del Celta Vigo. Il 28enne trequartista ex Barcellona e Arsenal vuole lasciare la Liga e provare una nuova esperienza. Il ds biancoceleste Igli Tare ha incassato un sì per intavolare la trattativa che porterebbe lo spagnolo a Roma con un prestito con diritto o obbligo di riscatto da fissare intorno ai 10/12 milioni. La Roma invece cerca un regista è ha messo gli occhi su Douglas Luiz. Il 24enne brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2023 con l'Aston Villa, che lo valuta 30-35 milioni. Rimane però sempre calda la pista Maxime Lopez del Sassuolo. Il Monza, neopromosso in A, dopo Belotti punta un altro campione europeo della nazionale di Mancini: per la difesa il sogno è Acerbi cui però sono interessati Inter e Juve. Nel frattempo si muove anche il mercato delle panchine: Paolo Zanetti sarà il sostituito di Andreazzoli all'Empoli, manca solo l'annuncio ufficiale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.