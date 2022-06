Inter, ecco il piano segreto: il trio delle meraviglie, chi ci sarà davanti ad agosto

10 giugno 2022 a

a

a

Inter-Dybala, neanche la concorrenza dell’Atletico sembra intimidire. Così scrive il Corriere della Sera, parlando di un contatto giovedì tra il club colchonero e l’entourage dell’argentino, in uscita dalla Juve. Per quella che però è stata una ‘timida’ manifestazione d’interesse, e dove non è stata formulata un'offerta concreta. Un punto a favore dell’Inter, dunque. L’accoppiata Lukaku-Lautaro-Dybala potrebbe essere possibile, anche se le parole del d.t. del Chelsea, l’ex portiere Petr Cech, sembrano nette e non lasciano ben sperare: “Sono convinto che l'anno prossimo (Lukaku, ndr) si esprimerà su grandi livelli e saprà riscattarsi”.

"Lui insieme a Vlahovic". Juve, i tifosi sognano: il secondo nome di un attacco stellare

Lautaro resta, bloccato Asllani, Skriniar potrebbe partire?

Arrivano parole decise, invece, da Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez: “A oggi — ha detto a FcInterNews.it — non ho nessuna ragione per pensare che ci sia anche solo una possibilità che Lautaro vada via dall'Inter. Lui sta bene, è felice, si gode la squadra, la società, i compagni. Non ci sono ragioni per andare via”. Bloccato Asllani dell’Empoli per 9,5 milioni, blindato Alessandro Bastoni (nonostante le insistenze del Tottenham dell’ex Conte e di Fabio Paratici), anche Barella e Skriniar non hanno mai espresso la volontà di trasferirsi. Ma lo slovacco è in bilico, scrive Il Messaggero, perché il suo addio permetterebbe alla dirigenza nerazzurra di fare cassa e reinvestire.

"Fanno sul serio". Colpo di scena Dybala: ecco chi può fregare l'Inter, tutto in pochi minuti

Contatti avviati con la Fiorentina per Milenkovic

In entrata, infine, conclude il quotidiano romano, non si ragiona solo su Bremer, perché i contatti sono avviati con la Fiorentina per Milenkovic. Il Psg ragiona sui 60 milioni richiesti per Skriniar, offrendo al difensore il doppio dello stipendio. Il piano B di Campos per la difesa è de Ligt, la Juventus sarebbe pronta ad accettare offerte dai 70 milioni, sul centrale olandese c'è forte anche il Chelsea, oltre allo United di ten Hag.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.