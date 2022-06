Fabio Capello, "me l'hanno proposto". Una clamorosa fuga di notizie: terremoto sulle panchine italiane?

Lorenzo Pastuglia 11 giugno 2022 a

a

a

«La nazionale azzurra mi è stata proposta ma non c'erano i presupposti per iniziare la collaborazione». La rivelazione di Fabio Capello non è proprio una sorpresa, ma sentirlo dalla sua stessa voce lascia comunque pensare. L'ex tecnico di Milan e Roma è comunque convinto che l'attuale ct abbia intrapreso la strada giusta: «Mi sembra che Mancini abbia delle idee ben chiare su come far giocare in questo momento la squadra e in base, e questo è importante, ai giocatori che ha a disposizione». Secondo il tecnico la crisi del nostro calcio è radicata da tempo: «Le formazioni italiane non riescono a vincere la Champions League e questo è una conferma che il nostro livello e più basso rispetto ad altri campionati. Il livello dei giocatori a disposizione non è quindi elevato anche se ho visto qualcosa di interessante dopo le ultime due partite, soprattutto dopo quella contro l'Ungheria».

"Quella partita dovevano giocarla loro": Roberto Mancini vuota il sacco, tutta la verità sull'Italia

Capello critica anche il divieto per le società di scommesse di fare pubblicità e quindi anche delle sponsorizzazioni, tra l'altro, alle squadre di calcio «che ci danneggia, ma noi siamo il paese dove siamo abituati a farci male da soli. Bisognerebbe rivedere la questione perché non è che evitando la pubblicità del betting le persone non vadano più a giocare. Per l'appassionato fare una scommessa è un momento di piacere e non credo che la pubblicità incida su questo. Ora queste sono le regole ma sottolineo che siamo gli unici ad imporre un divieto così forte».

Ma cosa fa Politano? Il gesto che nessuno ha notato: un istante prima del gol azzurro...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.