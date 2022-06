Federica Pellegrini all'addio al nubilato: "Fuori giri", come si fa beccare

11 giugno 2022 a

"Fuori giri". Il pazzo addio al nubilato di Federica Pellegrini tiene banco sui social, con decine di foto e video "rubati" dalla festa a Formentera della "Divina", 34 anni. Una vacanza senza regole in compagnia delle sue amiche del cuore, ex compagne di scuola o nuotatrici colleghe di Nazionale della campionessa veneziana di Mirano, ritiratasi qualche mese fa dall'attività agonistica dopo 15 anni trascorrere a battere record, mietere medaglie e riscrivere la storia della piscina azzurra.

Il promesso sposo Matteo Giunta, ex allenatore della Pellegrini nonché cugino dell'ex di Fede Filippo Magnini (anche lui, combinazioni della vita, convolato a nozze qualche settimana fa, con l'ex velina di Striscia la Notizia Giorgia Palmas), può stare tranquillo. Nessuna "scappatella" da film americano o eccessi piccanti. Solo tanta goliardia al femminile, con balletti in spiaggia o in barca, e tanto, tantissimo alcol. E Dagospia ironizza: "Dopo il rapimento in piena notte, la futura sposa ha aperto le danze del suo weekend alcolico. Birra in spiaggia, cocktail a raffica in barca e vino a cena hanno mandato fuori giri la nuotatrice, che sta deliziando i follower con video dei suoi balletti sconclusionati".

Tra le chicche, la prova acrobatica a cui è stata sottoposta da Martina Carraro, ranista e compagna di follie mondane, che la sfida a bere uno spritz su una gamba sola (in condizioni, immaginiamo, precarie sotto molti punti di vista). Il video su Instagram ha ovviamente fatto il pieno di commenti divertiti nonché di auguri. Anche per il ritorno in Italia in condizioni un po' più sobrie.

