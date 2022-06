Reggia di Venaria, sport e spettacolo alla “Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition”

13 giugno 2022 a

Sabato 18 giugno, nella splendida Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica 4 a Venaria Reale (Torino) avrà luogo la dodicesima edizione di The Night of Kick and Punch, gala dedicato agli sport da ring che quest’anno avrà come protagonista la kickboxing stile K-1 che consente di colpire l’avversario con calci, pugni e ginocchiate. Denominata Black Tie Edition (edizione in cravatta nera), organizzata da Angelo Valente, in collaborazione con la Reggia di Venaria, con la Federazione Medico Sportiva Italiana come main sponsor, con la Sap Fighting Style dell’Avv. Michele Briamonte come sponsor tecnico, con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Canalis, la Night of Kick and Punch 12 sarà un evento ad invito in cui gli spettatori potranno assistere ai combattimenti seduti a tavola, gustando pietanze di alta cucina. Presenterà Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia.

La Reggia di Venaria ospiterà la Night of Kick and Punch 12 Black Tie Edition all’interno della Citroniera progettata dal celebre architetto italiano Filippo Juvarra e costruita tra il 1722 e il 1727. La Citroniera è lunga 148 metri, larga 14 e alta 16 ed è illuminata sul lato sud da grandi finestre. La Night of Kick and Punch 12 Black Tie Edition non offrirà solo combattimenti, ma anche altre forme di spettacolo. E’ anche questo che la distingue da altre manifestazioni di kickboxing. “Alla Night of Kick and Punch abbiamo sempre prodotto uno show per far passare una bella serata al pubblico – spiega Angelo Valente – come avviene nelle grandi manifestazioni americane. Nelle passate edizioni abbiamo avuto esibizioni di ginnastica, bellissime ballerine, perfino un robot e numerosi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo a bordo ring. Il 18 giugno alla Reggia di Venaria avremo uno spettacolo di salsa con tre coppie di ballerini del gruppo Tropical Gem che fa capo al ballerino e coreografo uruguayano Fernando Sosa che ha una scuola di danza a Buccinasco molto conosciuta anche a Milano e in tutto l’hinterland milanese: la Sosa Academy. Inoltre avremo un artista che suonerà il violino o il violoncello. Due spettacoli che non si sono mai visti ad una manifestazione di sport da ring. A proposito: gli atleti arriveranno al ring percorrendo una passerella di 28 metri ed intorno al ring metteremo 50 tavoli da 6 persone che gusteranno una cena preparata da uno chef di alto livello. E’ richiesto un abbigliamento elegante, altra novità per le manifestazioni di sport da combattimento. Prima dell’inizio degli incontri, offriremo un aperitivo nei bellissimi giardini della Reggia di Venaria. Insomma, faremo qualcosa che nessuno ha mai fatto in Italia. Nel corso della serata, premieremo Joseph Lasiri che, lo scorso 20 maggio a Singapore, ha compiuto una vera impresa battendo il fortissimo Prajanchai PK Saenchai (una sorta di Mike Tyson della muay thai) per il titolo mondiale dei pesi paglia di One Championship. Da quando fa parte del team Kick and Punch Joseph ha sostenuto tre incontri in One Championship e li ha vinti tutti. Joseph è un orgoglio per Monza (la sua città), per l’Italia e per il nostro team.”

In una cornice importante, storica, che fa parte del patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco, tutto deve essere di altissimo livello. Lo saranno anche i combattimenti. Avranno come protagonisti due atleti italiani che hanno già vinto il titolo mondiale: Luca Cecchetti e Luca Grusovin. A Venaria, Luca Cecchetti sfiderà il bielorusso/moldavo Maksim Kazaku (che in questa occasione rappresenterà la Moldavia) per il vacante titolo mondiale dei pesi gallo Wako-Pro sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna. Sulla stessa distanza, Luca Grusovin affronterà lo spagnolo Tito Macias per il vacante titolo mondiale dei pesi piuma Wako-Pro. La federazione che mette in palio i titoli è la migliore sulla piazza: la Wako è attiva in 130 Paesi nei cinque continenti. La Reggia di Venaria ospiterà anche le operazioni di peso che, per regolamento devono essere eseguite il giorno prima del combattimento. Venerdì 17 giugno, alle 19.00, gli atleti e le atlete saranno pesati nella sala Diana con alle spalle il giardino della reggia. Anche questa, una novità per le manifestazioni di kickboxing. La Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition inizierà alle 20.00 ed offrirà al pubblico una decina di incontri dello stile K-1. Quelli che non avranno in palio il mondiale saranno sulla distanza delle tre riprese da tre minuti ciascuna. I nomi degli atleti che saliranno sul ring saranno resi noti nei prossimI giorni. Per informazioni riguardo ai posti a tavola: 391-4124452.

