Carlo Ancelotti, cose da pazzi al matrimonio del figlio Davide: spuntano le foto clamorose

Francesco Fredella 13 giugno 2022 a

a

a

Matrimonio in casa Ancelotti. Il figlio del grande Carlo Ancelotti sposa Ana Galocha e la notizia arriva su tutti i siti. Lui - Davide Ancelotti - è assistente di suo padre, lei invece un'artista con il debole per la pittura. Una bellissima coppia che fa sognare tutti. Un momento d'oro per Davide che si sta godendo un bel momento professionale. Ma le nozze, che arrivano sulle pagine del settimanale Oggi (diretto da Carlo Verdelli), fanno piangere mamma Katia Ancelotti e papà Carlo nel corso della cerimonia, che ha visto oltre 200 invitati.

"Pronto, sono Carlo Ancelotti: prendetelo". La telefonata che spalanca le porte

I paggetti hanno intenerito tutti. Si tratta di Leonardo e Lucas Ancelotti, i due gemellini di tre anni della coppia. E poi la location mozzafiato a Mairena del Alcor (in Andalusia), in un posto scelto da tanti altri matrimoni vip. Un matrimonio lunghissimo, quasi fino all'alba. Carlo Ancelotti, però, è apparso un po' defilato e lontano dal frastuono del party. Balli, canti e dediche al microfono: tanto divertimento e poche Ig stories (forse per volontà degli invitati). Davide Ancelotti, però, si è scatenato dimostrando di avere molta verve comica. Una festa pazza, come la descrive Oggi.

La storia d'amore di Davide e Ana va avanti da 8 anni: una coppia solida, che si ama e si rispetta. Lei ha 37 anni, cinque più di lui. Nel 2019 hanno avuto due gemelli, Leonardo e Lucas. Hanno tentato di sposarsi per tre volte, ma a causa del Covid le cose sono andate male. Ora ce l'hanno fatta.

Il matrimonio di Davide Ancelotti, clicca qui per vedere il servizio su Oggi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.