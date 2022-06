Gigio Donnarumma, "quando ho sbagliato?": ecco la lista di tutti i flop, un'atroce figuraccia

15 giugno 2022 a

La sconfitta con la Germania pesa sul morale di tutta la Nazionale, da prima a terza nel girone (venendo così scavalcata dall’Ungheria di Marco Rossi, in testa, e dalla Nazionale di Flick). E Gigio Donnarumma non ha reagito bene ai cinque gol presi dai rivali, con nel mezzo anche l’errore in possesso che ha permesso il gol del momentaneo 5-0 (e che bissa quello di Madrid contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti in Champions, preludio all’incredibile eliminazione del suo Psg). Ci sta, insomma, che il suo stato d'animo non fosse dei migliori durante l'intervista concessa a Tiziana Alla, inviata Rai, a pochi istanti dal fischio finale. Ma l’ex Milan ha fatto di peggio, perdendo il controllo di fronte a una domanda della giornalista tanto ficcante quanto lecita ("Non è la prima volta che ti capita questo tipo di incertezza").

L’incredibile risposta di Gigio

La replica di Donnarumma è un po’ sorprendente, tanto che piccato ha risposto: “Quando mi è capitato?". Parole che fanno passare Gigio come uno scollegato dalla realtà. E non solo l’errore di Madrid, ricorda Fanpage, perché basta riavvolgere il nastro di pochi giorni per ritrovare un errore praticamente identico, al quinto minuto di Inghilterra-Italia: con gli Azzurri che hanno subito la pressione dei britannici, pronti a interferire su tutte le possibili linee di passaggio. Il portiere del Psg è cascato nell'errore comune di tanti portieri: anziché rinviare lungo, ha tentato un ardito tocco di prima e regala palla ad Abraham, che è stato contrastato efficacemente da Locatelli al momento del tiro. Altrimenti, forse, avremmo parlato anche sabato di un'altra partita. Stesso caso con l'Irlanda del Nord, costata l'accesso da primi nel girone ai Mondiale, dove il campano rischiò di regalare la vittoria agli avversari con un’uscita maldestra fuori dalla nostra area.

