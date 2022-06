Gigio Donnarumma, Dagospia feroce: "Sbruffoncello, queste te le ricordi?"

16 giugno 2022 a

"Te le ricordi?". Gigio Donnarumma stavolta fa arrabbiare tutti. Il portiere della Nazionale, eroe della vittoria ad Euro 2020 appena un anno fa, sta pagando una stagione opaca e tumultuosa: l'addio al Milan, le difficoltà al Psg, i flop in azzurro con l'eliminazione clamorosa dai Mondiali ai playoff per la sconfitta con la Macedona del Nord (e un gol che molti hanno messo sul conto proprio del 23enne di Castellammare di Stabia). Infine, il lutto per la morte del suo agente Mino Raiola. I 5 gol presi a Moenchendgladbach contro la Germania sono la ciliegina su una torta molto, molto amara. Già nervosissimo dopo il pareggio con l'Inghilterra (il video del suo scontro verbale con un tifoso italiano, fuori dallo stadio di Wolverhampton, aveva fatto il giro d'Italia), Gigio ha dato il bis con una giornalista di Raisport, colpevole di avergli chiesto conto di qualche errore ricorrente in questa ultima, disgraziata annata.

"Quando mi è capitato? Col Real Madrid, col fallo?", ha risposto piccato all'inviata Tiziana Alla, che si riferiva al disimpegno sbagliato coi piedi da cui è nato uno dei gol tedeschi. "Queste papere non te le ricordi?", titola sprezzantemente Dagospia pubblicando un articolo di Fanpage sul caso, con un collage di alcune gaffe tecniche del portiere. "Donnarumma ha fatto lo sbruffoncello con la giornalista Rai Tiziana Alla che gli faceva notare come non fosse la prima volta che si impappinava coi piedi - nota ancora Dago -. Ti rinfreschiamo la memoria: contro Inghilterra, Irlanda del Nord, Turchia, poi Real Madrid (col Psg) e con Inter, Pescara e Samp ai tempi del Milan".

Ha fatto molto rumore anche un tweet di Sandro Piccini, sempre molto equilibrato nei giudizi ma insolitamente duro con il giocatore: "Donnarumma si dimostra incapace di comprendere i propri errori. Un limite non da poco per un giocatore del suo livello. Complimenti a Tiziana Alla, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda". "Grazie Sandro - è la risposta della diretta interessata - detto da te vale tanto per me. Sai bene quanto sia complicato gestire quei momenti. Non ho mai cercato le polemiche fine a se stesse. So soltanto che facendo questo lavoro, le domande bisogna farle".

