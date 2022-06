Juventus, "il bomber da affiancare a Vlahovic". Un terremoto che sconvolge anche i piani dell'Inter

16 giugno 2022 a

Paulo Dybala è a un passo, per il ritorno a Milano di Romelu Lukaku sono stati fatti passi avanti concreti con il Chelsea. Ma nel caso che la coppia Dy-Lu-La venisse composta in attacco insieme a Lautaro Martinez, Simone Inzaghi avrebbe troppe alternative per l’attacco. Il dubbio in casa nerazzurra è questo, scrive Sportmediaset: dire quindi addio a Dzeko o Correa? Il primo ha solo un anno di contratto e quindi potrebbe essere sacrificato per non perderlo a costo zero, mentre il secondo ha un po' più di mercato ma serve l'offerta giusta perché è stato pagato 31 milioni non più tardi di un anno fa. Sull'argentino, in vacanza con Dybala, ci sarebbe l'interesse del Newcastle, mentre non è confermato quello del Marsiglia.

Juve, pensiero a Dzeko come vice-Vlahovic - La Juve, intanto, che continua a seguire con insistenza Angel Di Maria del Psg, sta facendo un pensierino proprio per Edin Dzeko, che nella squadra di Massimiliano Allegri occuperebbe il ruolo di vice-Dusan Vlahovic. Sostanza e gol, e la possibilità di far rifiatare il bomber serbo, arrivato a gennaio dalla Fiorentina. Madama non punterà dunque su Luis Suarez, in uscita dall’Atletico Madrid e vicino a giocare in Argentina con il River Plate.

Intanto, l’ad Beppe Marotta ha chiuso per l’arrivo di Asllani, regista dell’Empoli, per una cifra spesa di 14 milioni. Mentre secondo Tuttosport si parla di un accordo vicino anche per Raoul Bellanova, terzino cresciuto in casa Milan e nell’ultima stagione al Cagliari: l’accordo con il club sardo, retrocesso in Serie B quest’anno, è già fissato. Sul cartellino ballano circa 8 milioni di euro e l’approdo del canterano interista Cesare Casadei in Sardegna.

