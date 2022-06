Bobo Vieri, "da quello che so io...": i due nomi pesantissimi che lasceranno l'Inter

15 giugno 2022 a

“Da quello che so io, l’Inter vende Milan Skriniar e Denzel Dumfries”. Così Christian Vieri ha sganciato la bomba di mercato durante una diretta della Bobo Tv. Un’impressione, quella dell’ex calciatore nerazzurro, che sembra fondata: d’altronde tutti sanno che l’Inter ha bisogno di fare un paio di cessioni eccellenti per questioni di bilancio e per permettersi l’acquisto di Dybala e il sempre più possibile ritorno di Lukaku.

Skriniar sarebbe una cessione molto dolorosa per la squadra e per la piazza, ma il difensore può garantire una plusvalenza irrinunciabile: il Psg potrebbe arrivare fino a 70 milioni pur di assicurarsi le sue prestazioni. Dumfries è invece valutato una quarantina di milioni e piace soprattutto in Premier League: potrebbe anche essere utilizzato come pedina di scambio con il Chelsea per arrivare a Lukaku. Vedremo se Vieri avrà ragione, nel frattempo ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it, in cui ha parlato della finora esaltante esperienza con la Bobo Tv, che su Twitch raccoglie decine di migliaia di appassionati, soprattutto giovanissimi.

“In Italia tante televisioni non ti fanno dire quello che pensi del tutto - ha dichiarato Vieri - ad esempio, io ho fatto cinque anni e mezzo a Bein Sport in America. Grande gruppo, televisione enorme. Con loro il discorso è stato subito chiaro: volete che dica le cose a metà o tutto ciò che penso? Loro non hanno avuto dubbi: ‘Vai, l'importante è che tu metta giacca e cravatta, perché ti vogliono vedere vedere vestito bene. Poi, di' pure quello che vuoi’”.

