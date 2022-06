Massimiliano Allegri, "addio Juventus". Beccato a Montecarlo: questa foto è un terremoto

Claudio Brigliadori 14 giugno 2022 a

Il Paris Saint Germain cerca un nuovo allenatore top e sui social spunta una foto clamorosa: Luis Campos insieme a Massimiliano Allegri. La notizia sta terremotando la Francia pallonara ma è destinata ad avere ripercussioni anche sul campionato italiano, come sottolinea la Gazzetta dello Sport che la riprende di slancio sul proprio sito. Campos, da poco nuovo responsabile dell'area dell'area tecica del Psg dopo il (clamoroso) siluramento di Leonardo, ha incontrato il tecnico della Juventus in un rinomato hotel 5 stelle di Montecarlo. Difficile che si tratti solo di una coincidenza, di un incrocio fortuito o di una visita di cortesia. L'incontro, spiegano le fonti francesi, sarebbe avvenuto poche ore fa, martedì 14 giugno.

Se di abboccamento si tratta, è senz'altro imprevisto e imprevedibile. Per almeno due motivi. Il Psg ha ormai deciso di scaricare l'argentino Mauricio Pochettino, arrivato alla corte dello sceicco Al Thani a gennaio 2021 in sostituzione di Tuchel. Nonostante la vittoria dell'ultimo campionato, in aggiunta a una Supercoppa e a una Coppa di Francia alla sua prima mezza stagione, l'ex mister del Tottenham paga il flop in Champions League, vera ossessione dei parigini, con la clamorosa eliminazione agli ottavi in casa del Real Madrid. Al suo posto fino a poche ore fa tutti davano per (quasi) certo l'avvento di Zinedine Zidane, gloria del calcio francese nonché vincitore, proprio con il Real, di tre Champions consecutive. Con Zizou, tra l'altro, si potrebbe aprire un canale preferenziale per l'ingaggio del parametro zero (d'oro) Paul Pogba. Quel Pogba, ecco il primo elemento sorprendente, che da settimane è dato come vicinissimo al ritorno alla Juve alla corte di Allegri.

Secondo punto: nessuno, nonostante la stagione sicuramente deludente in Italia e in Europa, ha mai messo in dubbio la permanenza a Torino di Max. Tornato in estate in bianconero, Allegri è legato alla Signora da un contratto intoccabile (per Andrea Agnelli), un triennale da 7 milioni netti di euro a stagione. Se qualcuno può strapparlo alla Juve, forse, è davvero solo il Psg. Certo poi si aprirebbe, a metà giugno, un grande problema alla Continassa: con chi sostituire l'allenatore?

