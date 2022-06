Gigio Donnarumma asfaltato da Paola Ferrari: "Recidivo. Sapete per cosa mi ha querelato?"

16 giugno 2022 a

Paola Ferrari difende Tiziana Alla. La giornalista Rai duramente attaccata da Gigio Donnarumma alla fine del disastroso match tra Italia e Germania caratterizzato da una prestazione del tutto negativa del portierone azzurro.

E così la giornalista di raisport su Twitter ha mostrato tutta la sua solidarietà alla collega: "Complimenti a Tiziana Alla, corretta ed esemplare. Ma Gigio Donnarumma è recidivo. Quattro anni fa per un mio post molto critico sulle sue scelte economiche mi querelò. Brava Tiziana". Parole durissime contro il numero uno della Nazionale che non sta certo vivendo un momento facile. Da quando ha lasciato il Milan, Donnarumma è piombato in una sorta di incubo sportivo. Una sua papera in Champions è costata molto cara al Psg e adesso l'ultimo disastro con la nostra Nazionale.

Il suo nervosismo a fine partita, davanti alle telecamere, segnala quanto sia alta la tensione dalle parti del portiere che pare abbia perso quella sicurezza che, va riconosciuto, ci ha permesso di mettere le mani sulla coppa a Wembley. E la sua prossima stagione al Psg si annuncia comunque travagliata. Il coinquilino della porta del Psg, Keylor Navas, non ha alcuna intenzione di lasciare spazio a Gigio e probabilmente riprenderà forza la solita staffetta a cui Pochettino ci ha abituati in questi mesi.



