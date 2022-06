Gigio Donnarumma va a cercare il tedesco al fischio finale: l'umiliazione peggiore

15 giugno 2022 a

a

a

Gigio Donnarumma ha vissuto una vera e propria serata da incubo. Il portiere della Nazionale non ha portato in porto una buona prestazione contro la Germania e sulla sua testa è caduta una pioggia di critiche. Ma oltre al battibecco a fine partita con la giornalista Rai, in capo è successo qualcosa che in pochi hanno notato. I giocatori tedeschi, forti del risultato di 5-2 sulla nostra Nazionale, hanno provato ad umiliare ancora di più i nostri giocatori.

Gigio Donnarumma disastroso con la Germania, ma la "Gazzetta"... un qualcosa di inspiegabile

E nel mirino è finito proprio Gigione Donnarumma che ha subito uno schiaffo a un secondo dal fischio finale. Infatti al 94esimo minuto c'è un calcio d'angolo per l'Italia. Bastoni segnai il gol del 5-2 e la palla viene rimessa a centrocampo. Di fatto non c'è più tempo. Ma alla ripresa del gioco Kimmich prova a tirare direttamente in porta per far gol da centrocampo. Il tentativo però fallisce miseramente. Ma Donnarumma al fischio finale va a cercare Kimmich.

"Ma quando? Allora...". Donnarumma: crisi di nervi e rissa con l'inviata Rai. Una pessima figura | Video

E lo fa per un motivo ben preciso: il gesto del giocatore tedesco è stato interpretato come il tentativo di un'altra umiliazione dopo i 5 gol subiti. Il portiere della Nazionale si è immediatamente recato verso il giocatore tedesco per sfogarsi. Il teutonico non ha risposto: la serata di Donnarumma, quella da incubo, doveva ancora iniziare...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.