Carlo Ancelotti "vuole lui": il diktat al Real, scippo in Serie A

La situazione in casa Napoli è piuttosto nebulosa, con il presidente De Laurentiis che non ha rinnovato lo straccio di un contratto e sarebbe pronto a perdere anche dei titolarissimi come David Ospina, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. A proposito del portiere colombiano, per lui si potrebbero aprire le porte del Real Madrid: sarebbe un riconoscimento alla carriera, dato che andrebbe a fare il secondo di Courtois.

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, Carlo Ancelotti avrebbe chiesto Ospina nel caso in cui Andriy Lunin dovesse decidere di partire. Il 23enne ucraino è molto promettente, ma è chiuso da Courtois e vorrebbe giocare titolare: allora Ancelotti si rivolgerebbe al portiere colombiano, che conosce bene avendolo già allenato proprio al Napoli. Ospina sarebbe perfetto per le esigenze del Real Madrid, che ha bisogno di un portiere esperto da tenere in panchina e che giochi all’occorrenza per fare turnover.

Tra l’altro il portiere colombiano sarebbe anche facile da trattare, dato che il suo contratto con il Napoli è in scadenza: nel caso in cui i Blancos lo volessero davvero, non avrebbero problemi a trovare un accordo. Inoltre As riporta che sul taccuino del Real ci sarebbe anche un altro portiere, con caratteristiche però diverse da Ospina: si tratta di un giovanissimo, ovvero dell’americano Gabriel Slonina che gioca con i Chicago Fire.

