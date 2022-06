Inter, l'indiscrezione che può far saltare il sogno Dybala-Lukaku-Lautaro

17 giugno 2022 a

I tifosi nerazzurri sognano il Dy-Lu-La, ma alcune voci di mercato che arrivano dall’Inghilterra potrebbero spaventarli un po’. Se l’anno prossimo potrebbe esserci in attacco, nell’Inter di Simone Inzaghi, il trio Dybala-Lukaku-Lautaro, proprio il ‘Toro’ viene dato come possibile partente da Radio Londra. Quest’ultima, infatti, sottolinea come l’attaccante argentino sia finito al centro dell’interesse del Tottenham dell'ex Antonio Conte e di Fabio Paratici. Per dunque un doppio asse Milano-Londra, con non solo Lukaku al centro delle trattative.

Lautaro finito nella lista dei preferiti di Conte

Il Tottenham, scrive ancora Radio Londra, è pronto a contattare l’Inter e Lautaro Martinez per capire se ci sono margini per aprire una trattativa e arrivare a una accordo, su quali somme, in base a quale ingaggio. Un club che torna di nuovo alla ribalta delle voci di mercato dopo poco tempo, precisamente una settimana, quando allora si era parlato di un interesse degli Spurs anche per Alessandro Bastoni, prima che lo stesso difensore e il suo agente, Tullio Tinti, stoppassero tutto, confermando che l’ex Parma rimarrà a Milano anche per la prossima stagione. Il ‘Toto’ Lautaro Martinez, intanto, è stato messo nella lista delle preferenze di Antonio Conte, e con l’arrivo di Dybala e di Lukaku a Milano, sempre per Radio Londra, potrebbero aprirsi delle chance per la partenza dell’attaccante argentino.

Per l’approdo di Dybala a Milano, intanto, mancano pochi dettagli. Ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, per il definitivo matrimonio tra il club nerazzurro e l’ex Juve resta da trovare una soluzione per le richieste avanzate dall'agente Jorge Antun. "L’ostacolo maggiore è trovare l’accordo con lui sui bonus e sulla necessità di legarli alla costanza di prestazioni di Paulo, purtroppo poco continuo negli ultimi tempi — si legge sulla Rosea — Da aggiungere, poi, l’annosa questione del premio alla firma, passaggio naturale in affari come questi, con giocatori in scadenza. Ci si rivedrà a giorni con intatto ottimismo, del resto l’agente sta gravitando spesso su Milano: in città si è visto con Carlos Navel, l’uomo degli sponsor della Joya, e Fabrizio De Vecchi, l’intermediario che ha aiutato in questi mesi Dybala".

