Claudio Raimondi, "pare che Di Maria...": super-gaffe a SportMediaset, rivolta alla Juve

Twitter in delirio per "colpa" di Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset. L'esperto di calciomercato, illustrando la situazione di Angel Di Maria, ha spiegato che il 34enne argentino, in uscita dal Psg e grande obiettivo della Juventus, starebbe tergiversando di fronte alle offerte bianconere per un motivo preciso: "Per lui il Barcellona è la prima scelta, perché vorrebbe giocare con Messi. In realtà il Barcellona pensa più a Raphinha del Leeds ed ecco che si sta lentamente convincendo di questo fatto...".

Piccolo problema, non sfuggito ad appassionati e tifosi inviperiti: Messi ha lasciato i blaugrana la scorsa estate, per approdare proprio al... Paris Saint Germain dove ha giocato l'ultima stagione a fianco di Di Maria. Qualcosa insomma non torna e su Twitter è rivolta contro Raimondi e SportMediaset.





Si sprecano i commenti, tra l'ironico e il velenosissimo. Tra i più "pubblicabili", si legge: "Raimondi farà uno speciale su SportMediaset perché ha scoperto che Lukaku vuole tornare all’Inter per coronare il suo sogno di giocare con Milito". "Sadio Mane è tornato al Bayern Monaco per giocare a fianco di Beckenbauer", "La 'caduta' di Raimondi su SportMediaset è solo l'ennesima prova del fatto che oggi i mercatari non sanno nulla di nulla. Ma la colpa non è, solo, loro ma anche nostra che ci facciamo il sangue amaro a ogni ca***ta che sparano". E addirittura c'è chi, in un delirio di complotti, sospetta che sia tutto un piano per sminuire il mercato bianconero e demoralizzare i tifosi della Signora.

