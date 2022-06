Cristiano Ronaldo alla Roma? Un terremoto: "Scommesse chiuse per eccesso di ribasso"

23 giugno 2022 a

Cristiano Ronaldo alla Roma non è così impossibile. Non a caso nella mattinata di giovedì 23 giugno, diverse grosse agenzie di scommesse avevano abbassato la quota per il passaggio del portoghese nei giallorossi fino a 4 mentre fino a tre giorni fa era a 18. Addirittura, da minuti la quota è stata sospesa. Un vero e proprio segnale che ha portato in passato a i indizi di mercato.

In ogni caso l'opzione favorita, secondo Agipronews, rimane comunque la conferma allo United, a 1,20, mentre PSG, Real Madrid e Sporting Lisbona sono date a 12. CR7 non è il solo giocatore di Premier che potrebbe sbarcare a Roma: nel Tottenham c'è Pierre-Emile Hojbjerg, il cui arrivo nella squadri di Josè Mourinho si gioca a 4, mentre il francese Ngolo Kante del Chelsea è visto a 5.

Nell'attesa Ronaldo si prende un'altra vittoria: è lui il calciatore più social della stagione calcistica 2021-2022 appena conclusasi. Al secondo posto Lionel Messi, seguito al terzo da Neymar, entrambi più che doppiati dal campione di Madeira. A fornire i risultati è il monitoraggio continuativo di Talkwalker, multinazionale leader globale nella Social e Consumer Intelligence, che misura quotidianamente le principali federazioni, i team e gli atleti a livello globale in termini di presenza interazioni (engagement), followership e partnership sui social.

