Max Allegri e la ex, volano insulti vip: "Che squallore, uomo di..."

Tutti parlano di Max Allegri. Non per il calciomercato e i tormentoni di Paul Pogba e Angel Di Maria alla Juventus, ma per gli ormai consueti problemi di cuore. Anzi, per l'esattezza, problemi di donne. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che l'allenatore bianconero ha denunciato la sua ex Claudia Ughi, accusata di aver usato i 200mila euro versati dal tecnico per il mantenimento del loro figlio 11enne dal 2017 a oggi per pagarsi spese personali o relative all'altra figlia. La Ughi ha replicato sostenendo che l'accusa sia strumentale, avanzata solo per vedersi ridotto l'assegno mensile (da 11mila a 5mila euro) come già richiesto nel 2021. Richiesta, per la cronaca, respinta dal giudice.

Molto dura Caterina Collovati, moglie dell'ex stopper di Milan, Inter e Nazionale campione del mondo 1982 Fulvio Collovati, oggi stimato commentatore. La Collovati, raccontando la vicenda di Allegri sui social, ha sottolineato: "Vivendo nella stessa casa con un'altra figlia avuta da una precedente relazione è chiaro che qualche euro del signor Allegri sia stato goduto anche dalla sorella del piccolo. Sarebbe orribile se una madre facesse vivere nel benessere un figlio si e l'altro no. Se offrisse pane e cipolla ad una e carne e pesce ad un altro. Mi chiedo per un signore che percepisce un contratto di 9 milioni di euro annui netti, dicasi 750mila euro mese... Qual è il problema? A che livello di squallore porta l'antipatia verso una ex? Diciamolo con onestà: esistono grandi allenatori di serie A ma uomini di serie C".

