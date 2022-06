Milan, la nuova pista è Douglas Luiz. Ribaltone di Maldini a centrocampo: chi è

24 giugno 2022 a

Renato Sanches in direzione Psg, e la pista ora si complica sempre di più, per un Milan ancora alle prese con i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara (firme che dovrebbero arrivare entro il weekend). Poi ci si tufferà per il mercato, ma oramai il centrale portoghese sembra lontano dal suo approdo a Milanello, destinato invece all’ombra della Tour Eiffel. Il nome nuovo per il club rossonero, fatto da La Gazzetta dello Sport, è quello di Douglas Luiz: per lui si potrebbe fare sul serio, tanto che gli agenti sono stati a Casa Milan giovedì 23 giugno per un colloquio iniziale e conoscitivo. Il brasiliano dell’Aston Villa piace molto anche alla Roma, tanto da essere stato accostato ai giallorossi nei giorni scorsi. I discorsi non sono entrati ancora nel vivo, ma il suo nome potrebbe essere quello del post-Renato Sanches.

Heffernan, ecco il primo colpo del Milan: chi è l'ultimo jolly pescato da Maldini

Douglas Luiz imprescindibile: in tre stagioni 103 partite giocate su 114 totali - L’altro nome caldo è quello di Traoré del Sassuolo, che però ha caratteristiche complessivamente più offensive sia rispetto a Renato Sanches che a Douglas Luiz, valutato 25 milioni dai neroverdi. Se l’ostacolo legato al portoghese del Lille si rivelerà insormontabile, allora per il brasiliano si potrebbe fare sul serio. Arrivato in Premier League dopo aver giocato nel Girona, Luiz è diventato in fretta una colonna del centrocampo dei “Villans”: in tre campionati non è andato in campo solo 11 volte su 114 partite. Inizialmente s'era pensato che la presenza a Casa Milan di Lodovico Spinosi, agente italiano di Roger Ibanez della Roma, e Stefano Mauri fosse dovuta a una possibile trattativa per il centrale giallorosso. Ma non era così, e intanto Paolo Maldini e Frederic Massara sono all’opera nonostante manchi la firma sui loro contratti per il rinnovo.

"Moneyball". Milan, la pericolosissima strategia: cosa accadrà quest'estate

