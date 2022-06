Pogba alla Juventus, ma scoppia il caso: "300mila a settimana? Sono..."

24 giugno 2022 a

I tifosi della Juventus lo aspettano a braccia aperte a Torino. Intanto il nuovo documentario a lui dedicato non ha riscosso un grande successo. Anzi, piuttosto basso: per il sito Imdb, The Pogmentary, con protagonista Paul Pogba, ha un mestissimo 1,1 su 10. Un lavoro che racconta gli anni trascorsi dal ‘Polpo’ al Manchester United, ed esamina le ragioni che lo hanno spinto a lasciare il club. Ma il centrocampista francese ha ricevuto tantissime critiche per l’arroganza mostrata nel lungometraggio. Come durante una delle scene, in cui respinge un’offerta da 300mila sterline a settimana (349mila euro al cambio attuale, ndr) qualificandola come “nulla". “Stanno bluffando — dice il giocatore nel video al suo agente Mino Raiola, scomparso lo scorso fine aprile — Come possono dire a un giocatore a che lo vogliono assolutamente e non offrirgli nulla? Mai visto”.

Pogba arrogante: “Mostrerò al Manchester che ha fatto errore a non offrirmi un contratto” - Poi altri spezzoni: “Giocare è tutto ciò che conta, anche vincere — dice Pogba in un’altra scena — Il mio pensiero è mostrare al Manchester che non avrebbero dovuto aspettare così a lungo per offrirmi un contratto, e mostrare agli altri club che lo United ha commesso un errore nel non offrirmi un contratto”. Quindi una parte dove Raiola ricorda il battibecco con Sir Alex Ferguson, che ha portato Pogba a lasciare lo United la prima volta, nel 2012. L'agente aveva detto a Ferguson che per la cifra che offriva al suo giocatore neanche il suo “chihuahua avrebbe camminato sull'erba fuori dal centro di allenamento”.

Pogba-Juve, tutto fatto: agente e club al lavoro per definire il contratto di Paul - I video hanno provocato aspre critiche su Twitter. Questi alcuni commenti, un utente ha scritto: “L’audacia di chiamare 300k a settimana ‘niente’, quando ha solo una manciata di buone prestazioni, mostra quanto sia lontano dalla realtà”. E un secondo ha aggiunto: “Avevi un bonus “fedeltà” di 3 milioni di sterline ogni anno per non fare assolutamente nulla, sei un grande idiota. Sei stato pagato abbondantemente”. Intanto, è tutto fatto per il suo approdo alla Juve, tanto che il francese sbarcherà alla Continassa i primi di luglio. Giovedì 23 giugno, intanto, scrive La Gazzetta dello Sport, c'è stato un altro passo avanti importante verso il suo ritorno: Rafaela Pimenta (la sua nuova agente al posto del defunto Raiola) ha incontrato la dirigenza bianconera per mettere a punto gli ultimi dettagli e giovedì sarà a Torino per ultimarli e sistemare del tutto il contratto del giocatore. L'accordo prevede un contratto di quattro anni a otto milioni di euro più due di bonus, con Madama che si avvarrà del Decreto Crescita per risparmiare qualcosa.

