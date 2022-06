Edinson Cavani, clamoroso ritorno in Serie A? "Con chi può firmare", qualcosa di impensabile

Federico Strumolo 18 giugno 2022 a

La trattativa tra la Juventus e Angel Di Maria è tutt' altro che naufragata. La Vecchia Signora, infatti, avrebbe accontentato la richiesta del 34enne argentino, offrendogli un contratto annuale da circa 7 milioni di euro a stagione con opzione per un ulteriore anno (inizialmente aveva messo sul piatto solo un biennale). Sarebbe l'ennesimo capitolo di un affare che si sta trasformando in una telenovela, in cui a ricoprire il ruolo di antagonista, per la Juventus, è il Barcellona. Anche i catalani, infatti, spingono per il Fideo e la decisione di Di Maria dovrebbe arrivare entro domani. La scelta, invece, è già stata presa da Paul Pogba (29 anni), che tornerà in bianconero dopo l'arrivederci del 2016. Il francese firmerà un contratto da 8 milioni a stagione e l'annuncio è previsto per inizio luglio.

Ma tra le società più calde del momento c'è anche il Monza, scatenato (come da pronostico) sul mercato. Adriano Galliani ha messo in piedi una maxi operazione con il Cagliari, per una valutazione totale intorno ai 30 milioni, che comprende l'attaccante Joao Pedro (30), il centrocampista Nahitan Nandez (26) e il difensore Andrea Carboni (21). Chi è certo di vestire il biancorosso nella prossima stagione, intanto, è l'ex Inter Andrea Ranocchia (34), pronto a firmare un biennale. Per la porta, invece, il sogno resta Alessio Cragno (27; anche lui del Cagliari), ma la fortissima concorrenza (attenzione alla Fiorentina), porta il Monza verso Pierluigi Gollini (27), rientrato all'Atalanta. Non va dimenticato, poi, il tentativo dei brianzoli per Wilfried Gnonto (18), su cui però adesso in pole position c'è il Friburgo. Tra le neopromosse, poi, è molto attiva anche la Cremonese, pronta ad accogliere Luca Zanimacchia (23) in prestito dalla Juventus. Lo stesso percorso che potrebbe intraprendere Nicolò Fagioli (21), oggetto del desiderio anche della Sampdoria. Complicato, invece, il ritorno - con la medesima formula - di Gianluca Gaetano (22), il quale potrebbe rimanere nella rosa del Napoli, che intanto aspetta Gerard Deulofeu (28) dall'Udinese e lavora per Leo Ostigard (22) del Brighton (l'ultima stagione al Genoa).

E parlando di piccole, la Salernitana sogna in grande e prova a convincere Edinson Cavani (35), svincolato dopo l'addio al Manchester United, mentre l'Empoli riscatta Liberato Cacace (21) dal Sint-Truiden e Petar Stojanovic (26) dalla Dinamo Zagabria. E il Milan? I rossoneri aspettano Divock Origi (27), in arrivo in Italia settimana prossima, e lavorano per abbassare le richieste del Lille per il grande obiettivo del centrocampo Renato San ches (24): i francesi vogliono 20 milioni, ma Paolo Maldini spera di strappare un prezzo migliore, approfittando del contratto in scadenza tra un anno. Infine, il mercato internazionale continua a regalare botti. Il Liverpool ha accettato l'offerta da 41 milioni del Bayern Monaco per Sadio Mané (30). Sarà il sostituto di Robert Lewandowski (33), promesso sposo del Barcellona.

