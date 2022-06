Dybala all'Inter, il colpo di genio di Marotta: la clausola decisiva?

24 giugno 2022 a

a

a

Paulo Dybala, che fai: vai all’Inter o al Milan? Se i nerazzurri sono sempre apparsi in vantaggio, l’uomo della discordia sarebbe Jorge Antun, l’agente della Joya, secondo La Gazzetta dello Sport. Colui che ha declinato l'ultima offerta nerazzurra, quella che prevedeva un ingaggio da cinque milioni di euro più uno di bonus legato al vincolo del 50% di presenze da raggiungere (più altri bonus personali e di squadra). E allora nel nuovo incontro in agenda, Beppe Marotta vedrà solo Fabrizio De Vecchi, l'intermediario vicino alla Joya. C'è da riallacciare il discorso, perché l'Inter a Dybala ci tiene eccome. Però adesso per il suo ingresso sono necessarie due uscite in attacco.

"È arrivata un'offerta da paura". Inter, adesso è panico: il big che saluta e se ne va

Possibile nuova clausola rescissoria attivabile da subito - Il dialogo tra le parti non si è mai interrotto. Tanto è vero che si è avuto modo di discutere anche su un altro aspetto contrattuale. E sia l’Inter che il clan Dybala hanno ragionato sulla possibilità, non esclusa da nessuno dei protagonisti, di inserire nel contratto una clausola rescissoria attivabile subito, già dopo il primo dei quattro anni di contratto. La cifra? Non stabilita, ma sarebbe un numero relativamente basso, non una quotazione monstre. Un modo per tutelare entrambe le parti, secondo il quotidiano sportivo milanese.

Lukaku torna all'Inter. Ok del Chelsea al prestito, l'affare clamoroso: tutti i dettagli

Dybala, se salta con l’Inter occhio alla Spagna - Secondo Tuttosport, in caso di mancato accordo con l’Inter, l’ipotesi Spagna è concreta per il futuro di Dybala. All’argentino infatti hanno pensato un po’ tutte le principali squadre iberiche: il Real Madrid, ma difficilmente Paulo farebbe la riserva alla coppia Vinicius-Benzema (e comunque servirebbe prima un addio, verosimilmente quello di Asensio). Il Siviglia è quella che si è mossa con più concretezza, ma i tre milioni di ingaggio offerti non soddisfano il giocatore. L’Atletico è una pista, con Simeone c’è stima, ma l’attacco dei Colchoneros è piuttosto intasato oggi. Non sembrano concrete, invece, le piste Villarreal e Valencia dopo i sondaggi dei giorni scorsi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.