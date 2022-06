Inter, Beppe Marotta: "Verranno a lamentarsi", nera profezia sul campionato

25 giugno 2022 a

Beppe Marotta non usa giri di parole: l'inizio del campionato porterà inevitabili problemi. L'amministratore delegato dell'Inter di fatto commenta così ai microfoni di RadioRai il calendario della Serie A e le conseguenze che ci saranno nelle prime giornate con il mercato ancora aperto: "Nelle prime quattro giornate bisognerà essere bravi a gestire il calciomercato ancora aperto – ha spiegato Marotta – Ci saranno procuratori che potrebbero venire a lamentarsi".

Un allarme, quello lanciato da Marotta, che di fatto accende i fari su un inizio di Serie A che si annuncia già accompagnato da veleni: i giocatori in partenza dovranno essere professionali se schierati in campo ma di certo la tensione per eventuali trasferimenti si farà sentire.

E Marotta spera che queste prime giornate possano essere uno "spot per il nostro calcio". Poi, commentando il calendario, lo stesso Marotta ha affermato: "Bisogna avere una panchina molto lunga, perché la compressione di impegni può portare a tanti infortuni". Poi fa una riflessione anche sul calendario asimmetrico che avrà conseguenze anche sugli scontri diretti tra le big in chiave scudetto: "Sarà una conferma. Avremo un finale di campionato scoppiettante con dei turni molto insidiosi, la speranza è quella di arrivarci in forma e con una posizione di classifica di grandissimo rispetto". Insomma il campionato si annuncia durissimo con tante pretendenti ai nastri di partenza: non ci resta che goderci lo spettacolo...



