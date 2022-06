Paulo Dybala, la confessione che fa arrabbiare l'Inter: "Cosa volevo davvero"

27 giugno 2022 a

Paulo Dybala in cerca della sua una nuova squadra: di fatto, il vero rebus di questa estate. Se l’argentino sembrava inizialmente destinato all’Inter, si sono messe di mezzo un po’ di complicanze. E ora da Ibiza sono arrivate voci che probabilmente non faranno per nulla contenti società e i tifosi nerazzurri. Presente alla festa di compleanno per i 35 anni di Leo Messi insieme ad altri compagni dell’Albiceleste — come Di Maria (prossimo alla Juventus al posto suo), Lautaro, Papu Gomez, Lo Celso, Paredes, Correa, Tagliafico —, la Joya avrebbe confessato loro di essere molto triste, per non essere riuscito a trovare un accordo con la Juventus sul rinnovo di contratto.

Dybala-Inter, serve ancora tempo

La stessa Joya aveva accettato l’offerta di rinnovo di contratto mesi fa da parte della Juve, prima che la Vecchia Signora la modificasse sensibilmente al ribasso. Ora ecco arrivare quella confessione che fa arrabbiare l’Inter, rivelata da molti media sudamericani e in Spagna dal Mundo Deportivo. Beppe Marotta non si lascia scomporre, intanto, e lavora per portare l’argentino a parametro zero a Milano, per così comporre il trio d’attacco con Lukaku e Lautaro. Anche se la trattativa al momento è in stand-by per colpa di un monte ingaggi basso, ancor più critico dopo il ritorno di “Big Rom” in nerazzurro. Serve prima sfoltire l’attacco, con i nomi di Vidal, Sanchez e Dzeko possibili partenti. E dato che la proprietà ha chiesto almeno 60 milioni di utile dal mercato, con un monte ingaggi diminuito del 10-15%, il lavoro di Marotta è davvero arduo.

