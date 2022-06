Angel Di Maria, "maglia della Juve?": la reazione dell'argentino gela i tifosi

26 giugno 2022 a

Angel Di Maria deve scegliere il suo futuro. Per la Juventus il suo arrivo potrebbe essere fondamentale. È il giocatore giusto che può cambiare davvero la squadra a centrocampo e farle fare quel salto di qualità che manca ancora in Europa. Da qualche tempo i dirigenti della Juventus attendono una risposta dall'argentino per capire quale sarà la formazione definitiva che si presenterà ai nastri di partenza ad agosto. La Juventus è chiamata a una stagione da riscatto dopo quella in ombra dello scorso anno. Il rientro di Chiesa e l'arrivo di Di Maria con Vlahovic davanti potrebbero essere due fattori decisivi.

Ma come detto, Di Maria al momento non ha ancora scelto il suo futuro. Infatti non c'è solo la Juventus sul giocatore argentino. Anche la Roma di Mourinho lo vuole fortemente per rilanciare le ambizioni scudetto e quelle europee dopo la vittoria della Conference league. A questo punto bisogna ascoltare con particolare attenzione le parole del diretto interessato. Nel corso di una trasmissione argentina, sono state mostrate le maglie di Roma e Juve a Di Maria.

E quando ha visto quella bianconera la risposta è stata questa: "La #Juventus è il club più grande d'Italia, una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia". Insomma i tifosi bianconeri dovranno attendere ancora a lungo.

