Federica Pellegrini, provocazione pura prima delle nozze: foto frontale allo specchio... così

27 giugno 2022 a

a

a

Una Federica Pellegrini in "total white", anche nella lingerie. La Divina, a poche settimane dal matrimonio, non solo ha già mostrato sui social l'abito che dovrebbe indossare a Venezia, quando impalmerà il suo ex allenatore Matteo Giunta, ma ha forse regalato ai suoi fan e follower una piccantissima "preview" per quanto riguarda gli indumenti intimi.



Su Instagram, la 34enne di Mirano pochi mesi fa ha lasciato le piscine appendendo costume, occhialini e cuffie al proverbiale chiodo dopo quasi 20 anni di carriera leggendaria. Oggi si concentra su nuove sfide professionali, a partire dalla tv, e soprattutto sulla vita privata e sentimentale che giocoforza è stata costretta a trascurare un po', fin da ragazzina, mettendola sempre in secondo piano a favore di gare e medaglie. Storica testimonial di Armani, tanto da assistere da ospite d'eccezione alle sfilate della maison a Milano, ha affidato alle geniali visioni di Re Giorgio anche il suo abito nuziale. Nell'attesa di vederglielo addosso, Fede posa per un selfie davanti allo specchio in reggiseno e slip bianchi, dalla linea sportiva ma rigorosamente griffati Emporio Armani.

Federica Pellegrini, body e tacchi a spillo: le foto rubate dietro le quinte, mai così sexy | Guarda

Tra le centinaia di commenti estasiati, non manca ovviamente chi la butta lì malandrino: non che per caso la Pellegrini avrà intenzione di indossare un completo simile anche nel giorno del matrimonio, per non trascurare l'animo sportivo che l'ha sempre caratterizzata?

Federica Pellegrini "come Marilyn Monroe". Addio al nubilato a Formentera, il video rubato fa il giro del mondo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.