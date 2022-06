Lautaro Martinez "firma con l'Atletico Madrid": lo scoop, foto-bomba

27 giugno 2022 a

a

a

Lautaro Martinez era molto vicino all’Atletico Madrid prima che l’Inter riuscisse ad assicurarselo con un’offerta migliore. Questa è storia nota, ma adesso il Mundo Deportivo ha aggiunto un dettaglio inedito, pubblicando alcune foto che mostrano l’attaccante argentino alle prese con la firma con l’Atletico, con tanto di cartellina riportante il logo della squadra allenata da Diego Simeone.

All’epoca il suo agente assicurava ai media spagnoli che l’affare era fatto al 99%. Eppure sappiamo tutti come è andata a finire: l’Inter si è presentata con un’offerta più alta e si è assicurata il talento argentino, che è diventato negli ultimi due anni un pilastro del club nerazzurro. Al punto che è stato blindato con un rinnovo contrattuale fino al 2026: nonostante le esigenze di bilancio, Lautaro per la seconda estate di fila non farà parte delle possibili partenze eccellenti.

Dybala choc: la confessione sulla Juve che fa infuriare l'Inter, cosa ha detto

L’anno scorso toccò a Lukaku (ora sulla via di ritorno, anche se solo in prestito) e ad Hakimi essere venduti, mentre stavolta potrebbe toccare a Skriniar e a qualcun altro, forse a Dumfries. Tornando a Lautaro, le foto diffuse dal quotidiano sportivo spagnolo sono piuttosto clamorose: tra l’argentino e l’Atletico era praticamente tutto fatto, poi però è arrivata l’Inter con circa 25 milioni per assicurarsi le sue prestazioni. Da allora a Madrid il mancato ingaggio di Lautaro rappresenta un grosso rimpianto.

Angel Di Maria alla Juve? La condizione decisiva per chiudere l'affare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.