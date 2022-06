Luis Alberto sacrificato dalla Lazio, "dove va a giocare": Serie A 'in lutto'

28 giugno 2022 a

In casa Lazio è tempo di ragionamenti. E se gli occhi sono puntati su Milinkovic-Savic — con la permanenza del Sergente più probabile rispetto a qualche mese fa —, la pedina che potrebbe essere sacrificata per avere più liquidità sul mercato potrebbe essere quella di Luis Alberto, secondo il quotidiano Il Tempo. Il rapporto tra lo spagnolo e Maurizio Sarri, è scritto, non è mai sbocciato definitivamente, e oltre al rendimento, il tecnico non ha apprezzato alcuni atteggiamenti del giocatore. Come la decisione di tornare in patria, e dunque di non rimanere vicino alla squadra per l'ultima di campionato.

Luis Alberto, destino in Spagna al Siviglia?

Intanto, un’offerta da Siviglia è già arrivata, Lotito l'ha ritenuta insufficiente, ma è una base sulla quale trattare. I 25 milioni messi sul tavolo dagli andalusi potrebbero bastare, ma c'è un ostacolo: la percentuale da riconoscere al Liverpool. Al momento dell'accordo per portarlo in biancoceleste, infatti, la Lazio ha concesso il 30% di una futura rivendita ai Reds. Con la cessione di Luis Alberto il presidente vorrebbe guadagnare tra i 20 e i 25 milioni di euro puliti, magari con l'inserimento di bonus facilmente raggiungibili. Ma per ora Monchi non sembra voler rilanciare, anche se il Mago non ha mai nascosto la volontà di fare ritorno al Siviglia. "Non chiuderò mai le porte alla squadra del mio cuore — aveva dichiarato un paio di anni fa il numero 10 — Ho l’età giusta per continuare ad aspettare fiducioso. Qui c’è la mia famiglia, la mia gente, c’è lo stesso Lopetegui e ci sono i tifosi”.

Si lavora col Milan agli affari Acerbi-Romagnoli

Intanto, sono stati fatti passi avanti nella trattativa col Milan che potrebbe portare Francesco Acerbi di nuovo a Milano e Alessio Romagnoli nella Capitale, sin da piccolo tifoso biancoceleste. Sempre secondo Il Tempo, Maldini e Massara hanno già trovato l'accordo con l’ex Sassuolo, ma manca quello con il patron laziale. La richiesta per il cartellino di Acerbi si aggira intorno ai 5 milioni, ma stavolta il presidente dovrà abbassare le sue pretese, anche perché Romagnoli non aspetterà ancora a lungo: le proposte che arrivano dalla Premier sono ben più ricche rispetto a quella proveniente da Formello. In entrata, invece, è ancora tutto bloccato: lunedì 27 giugno ci sono stati nuovi contatti sia per Casale che per Carnesecchi, mentre dalla Spagna assicurano che la Lazio sarebbe interessata a Denis Suarez del Celta Vigo. Già oggi invece potrebbe arrivare l'ufficialità della cessione di Vavro al Copenaghen.

