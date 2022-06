Carlo Ancelotti "ha detto sì": bomba di mercato, chi sbarca in Serie A

28 giugno 2022 a

Se Kylian Mbappé è rimasto (a sorpresa) al Psg, il Real Madrid di Carlo Ancelotti si è rifatto tesserando due pezzi da novanta come Antonio Rudiger (arrivato a parametro zero dal Chelsea) e Aurelien Tchouameni, il gioiello del Monaco. Su entrambi i profili c’era anche la Juve di Federico Cherubini, rimasto col cerino in mano in entrambe le trattative. Ma che ora, secondo alcuni media, potrebbe fare sul serio con il club Blanco per assicurarsi le prestazioni di Nacho Fernandez, già nel 2021 accostato al club della Vecchia Signora. Il 32enne terzino spagnolo infatti, per quanto affidabile non rientrerebbe più nei piani tecnici dell’allenatore di Reggiolo, che avrebbe dato il via libera per la sua cessione. Tanto che alcuni intermediari di mercato lo avrebbero offerto ai bianconeri, con grandissima necessità di puntellare il reparto arretrato.

Nacho-Juve, affare possibile per il costo dell’operazione favorevole

Economicamente, l’affare sarebbe più che sostenibile per le casse juventine. E se nel 2021 Nacho poteva già approdare a Torino, l’affare non si fece per l’esplicita volontà dell’allora tecnico degli spagnoli, Zinedine Zidane, di tenerlo a Madrid. Ora, con l’acquisto di Rudiger e la presenza di difensori del calibro di Alaba, Eder e Militao, non ci sarebbe più spazio per il giocatore originario della capitale spagnola. Tanto che la Juve avrebbe già fiutato il possibile colpo low cost. Il terzino ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha un valore di mercato che si aggira intorno ai sette milioni. La dirigenza bianconera starebbe attendendo il momento giusto per sferrare l’attacco decisivo. E ci sono buone probabilità che l’affare si concretizzi, con un rinforzo che si unirebbe a quelli quasi fatti di Angel di Maria e Paul Pogba.

