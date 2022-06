Juventus, un problema enorme per Allegri: cosa vuole fare De Ligt

30 giugno 2022 a

Le voci di un addio di Matthijs de Ligt e la Juventus si fanno sempre più concrete. Se settimane fa il difensore ex Ajax aveva lanciato l’allarme — “non ho ancora deciso il mio futuro”, aveva detto dal ritiro dell’Olanda — ora le parole di Maurizio Arrivabene a Tuttosport sul classe 1999 non sono incoraggianti. "Impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare — ha detto l’ex team principal della Ferrari F1 — però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. Vale sempre l'articolo quinto: chi ha i soldi, ha vinto".

Sul difensore olandese, colonna indiscussa della retroguardia bianconera nell’ultima stagione, si sarebbero già mosse alcune big di Premier League, secondo Fanpage: ovvero Manchester United, Chelsea e Manchester City. Ma il club della Vecchia Signora per il momento chiederà il pagamento della clausola (ovvero 120 milioni) per lasciar partire l'olandese. Il mercato è ancora agli inizi e la dirigenza della Vecchia Signora potrebbe prendere tempo anche per lavorare sul rimpiazzo dell’Ajax. L’obiettivo comunque è quello di non portare per le lunghe il discorso, per evitare brutta esperienza come quella con Cristiano Ronaldo dello scorso anno.

Contratto in scadenza nel 2024 con la Juve per l’olandese

Senza cessione, va ricordato che il difensore olandese andrà in scadenza nel 2024, e a oggi sembra impossibile che venga rinnovato. La volontà dei bianconeri è quella di abbassare il monte ingaggi, mentre quella del calciatore è di limitare le pretese sulla clausola rescissoria. Nell’ultima stagione in A, De Ligt ha giocato 31 partite, segnando tre gol e realizzando un assist. In Champions League e in Coppa Italia, invece, sono rispettivamente sette e quattro le partite giocate.

