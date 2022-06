Paulo Dybala, "per sempre": l'indizio nella foto, dove va davvero

30 giugno 2022 a

Dybala, che fai: vai all’Inter o punti o ad altre squadre? Se lo starà chiedendo Beppe Marotta, che ancora aspetta risposte dall’argentino nonostante una corte iniziata da diversi mesi, così come il duo Maldini-Massara al Milan e altri club che vogliono con sé la ‘Joya’. “Quello per Dybala è un percorso che stiamo esplorando”, ha detto l’a.d. nerazzurro, che intanto si gode il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea. All'entourage di Paulo è stato chiesto tempo e lui non sembra ancora intenzionato a chiudere le porte al nostro campionato. Intanto, ha stuzzicato la fantasia dei tifosi con un nuovo tatuaggio, condiviso a tutti sui social.

Il nuovo tatuaggio della “Joya”

Dybala ha infatti condiviso il disegno con i suoi follower tramite degli scatti su Instagram. Sull'avambraccio campeggiano ora alcuni disegni. In basso, il chiaro riferimento è all'emblema dell'Argentina, il sole di maggio, che campeggia anche sulla bandiera nazionale. Poco sopra, due mani si incontrano: è un particolare tratto dalla Creazione di Adamo di Michelangelo, celebre affresco che campeggia sulla volta della Cappella Sistina. Ma questo non è l'unico riferimento all'Italia e alle sue bellezze: in alto si può notare anche il mezzo volto del David di Michelangelo. "Per sempre", ha scritto la Joya nella didascalia allo scatto.

L’Inter lo vuole, ma prima va ridotto il monte-ingaggi

Insomma, Dybala non sembra voler chiudere la porta al nostro campionato, anzi, sembra amarlo così tanto che non pensa all’esterno per poter giocare la prossima stagione, che non sarà con la maglia della Juventus. L’Inter vuole prenderlo con sé per comporre il trio d’attacco insieme a Lukaku e Lautaro, ma prima c’è da sfoltire il monte ingaggi con alcune cessioni (Sanchez, Vidal, Dzeko).

