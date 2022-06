Milan, la lunga notte di Maldini e Massara: cosa è successo

30 giugno 2022 a

Oggi è il 30 giugno, ma dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara non si sa nulla. E i tifosi rossoneri sui social si stanno spazientendo così come i rispettivi d.t. e il d.s. del Milan, i veri e propri artefici dello Scudetto vinto poco più di un mese fa. Le firme che da settimane sembravano scontate non sono ancora arrivate. Da più parti continua a filtrare ottimismo, ma intanto si alimentano sempre di più i dubbi, per una situazione che appare decisamente poco chiara: perché questo ritardo, se tutti i protagonisti in causa hanno espresso la volontà di voler continuare gli uni con gli altri? Non un bene essere arrivati all’ultimo giorno del mese senza notizie, mentre il mercato rossonero latita e vede solo il nome di Divock Origi del Liverpool come unico arrivo finora a Milano.

Le volontà di Maldini nel contratto sul rinnovo

Per Maldini e Massara ci sono ancora dei dettagli da limare, che forse non sono proprio dettagli, scrive Sportmediaset. Di certo il passaggio di proprietà, processo avviato con il signing e in attesa di chiudersi con il closing tra settembre e ottobre, come era prevedibile, ha rallentato le cose, ma si è arrivati all’ultimo girono per la “questione autonomia” che Paolo Maldini vorrebbe gli fosse riconosciuta dalla nuova proprietà: il d.t. vorrebbe avere l'ultima parola su tutte le questioni che riguardano l'ambito tecnico, e quindi sostanzialmente sul calciomercato. Una sorta di posizione in stile Beppe Marotta da a.d. all'Inter.

La deadline per la firma potrebbe essere venerdì 8 luglio

E a proposito del mercato, il rischio, considerati anche i problemi di fuso nelle comunicazioni tra Milano e New York con Elliott, è che si potrebbe anche andare avanti con le trattative oltre la scadenza dei contratti, il che evidentemente non farebbe altro che rallentare la campagna acquisti dei rossoneri. Già beffati per Botman (ufficiale al Newcastle) e Renato Sanches (prossimo al Psg), i giocatori si ritroveranno lunedì per iniziare la nuova stagione. La vera deadline per la firma, quindi, considerato che poi ci sarà il weekend, potrebbe anche essere venerdì 8 luglio.

